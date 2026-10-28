PortfolioPlus
Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
Atos-Aktie schießt fast 8 % hoch

Sanierung macht Anlegern Hoffnung 28.10.2026, 16:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Atos
AI MODIFIED
© Midjourney
Bei Atos zeichnen sich nach schwierigen Jahren erste Fortschritte ab. Der französische IT-Konzern konnte den Rückgang beim Umsatz zuletzt deutlich bremsen und erstmals seit Beginn seines Sanierungsprogramms wieder einen positiven Mittelzufluss erzielen. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf künstliche Intelligenz, Cloud und Cybersicherheit. An der Börse sorgt die Entwicklung bereits für neue Fantasie.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Atos Group 26,30 EUR -4,12 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Sanierung zeigt erste Wirkung

Die jüngsten Quartalszahlen deuten darauf hin, dass Atos bei der Sanierung vorankommt. Zwar gingen die Erlöse im dritten Quartal weiterhin zurück, allerdings fiel der Rückgang deutlich geringer aus als in den ersten beiden Quartalen des Jahres.

Noch wichtiger ist die Entwicklung beim Cashflow. Atos erwirtschaftete zuletzt wieder einen positiven Netto-Cashflow. Damit wurde ein wichtiger Meilenstein des Sanierungsprogramms erreicht.

Auch bei den geplanten Einsparungen kommt der Konzern offenbar schneller voran als ursprünglich erwartet. Das Management richtet den Blick deshalb zunehmend darauf, nach der Restrukturierung wieder profitabler zu wachsen.

KI soll neue Chancen eröffnen

Neben der Sanierung will Atos künftig stärker von neuen Technologien profitieren. Der Konzern hat eine neue KI-Initiative vorgestellt, mit der Unternehmen künstliche Intelligenz einfacher in ihre Geschäftsprozesse integrieren können.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem Anwendungen zur Datenanalyse und Automatisierung. Besonders interessant sind dabei Branchen mit hohen Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit.

Atos setzt zudem weiterhin auf Cybersicherheit und Cloud-Dienstleistungen. Neue Aufträge aus dem öffentlichen Bereich und der Industrie zeigen, dass der Konzern trotz seiner schwierigen Vergangenheit weiterhin größere Projekte gewinnen kann.

Aktie reagiert mit Kurssprung

Die Fortschritte bei der Sanierung sind auch an der Börse nicht unbemerkt geblieben. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen legte die Atos-Aktie zeitweise deutlich zu.

Damit setzt sich eine Erholung fort, nachdem das Papier in den vergangenen Jahren massiv unter Druck gestanden hatte. Die jüngste Kursbewegung zeigt, dass Anleger offenbar wieder stärker auf einen erfolgreichen Turnaround setzen.

Turnaround noch nicht geschafft

Trotz der positiven Signale ist Atos noch längst nicht wieder in einer normalen Geschäftslage angekommen. Der Umsatz sinkt weiterhin und der Konzern muss erst beweisen, dass sich die Fortschritte bei der Sanierung dauerhaft fortsetzen.

Auch die neue KI-Offensive muss sich zunächst im operativen Geschäft bemerkbar machen. Für Atos bleibt der Weg zurück zu nachhaltigem Wachstum damit anspruchsvoll. Die jüngsten Entwicklungen liefern allerdings erste Anzeichen dafür, dass der französische IT-Konzern bei seiner Sanierung vorankommt.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 AKTIEN IM FOKUS: SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas Hauptdiskussion
2 KI-Boom unter Druck: Asiens Börsen brechen ein – droht dem DAX die nächste Verkaufswelle? Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Aktien New York: Unerwartet hohe Inflation belastet Techwerte Hauptdiskussion
4 Tagesvorschau 13. Oktober: Bilanzen, Arbeitsmarkt und Immobilien: Dichter Daten-Dienstag Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Hugo-Boss-Aktie: Steht die nächste Überraschung bevor?

Gestern 18:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Easyjet-Aktie: Weltberühmter Weihnachtsmarkt soll jetzt Kunden …

Gestern 18:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alstom-Aktie stürzt um 30 Prozent ab: Deutsche Züge lösen Bö…

Gestern 17:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spritpreisdeckel mit Hürden: Aral-Mutter BP fällt trotzdem

Gestern 16:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

115 Milliarden: Marvell sackt nach Lumentum-Kauf ab

Gestern 16:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX startet mit frischem Mut in schwierige Handelswoche: SAP – …

Gestern 15:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

US-Wahlfieber: DAX zögert vor der 26000

Gestern 14:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus-Aktie trotzt Ärger: 2,5-Milliarden-Euro-Projekt sorgt für…

Gestern 14:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer