Zweifel trotz Strategie: Fielmann-Aktie taumelt weiter

Fielmann-Aktie unter Druck: Was hinter dem erneuten Kursrückgang steckt 29.08.2025, 12:04 Uhr

© Symbolbild von Fielmann
Nach dem deutlichen Rückschlag am Donnerstag setzen sich die Verluste bei Fielmann auch am Freitag fort. Die Aktie nähert sich erneut ihrem Jahrestief, während Anleger zunehmend an den Wachstumszielen zweifeln – trotz optimistischer Analystenstimmen.
Der Aktienkurs des Hamburger Brillenfilialisten fällt am Freitagvormittag zeitweise um über zwei Prozent auf 52,90 Euro und bewegt sich damit erneut in der Nähe des Vortagestiefs von 51,40 Euro exakt auf dem Niveau des Juni-Tiefs. Auslöser der anhaltenden Schwäche sind offenbar Bedenken über die ambitionierten Jahresziele, die Fielmann am Donnerstag bekräftigt hatte. Der Markt reagierte skeptisch, ob Umsatz und Profitabilität tatsächlich wie geplant realisiert werden können.

Strategischer Ausblick überzeugt Analysten – Anleger bleiben vorsichtig

Trotz des pessimistischen Kursverlaufs sieht Analyst Thomas Wissler von MWB Research die Unternehmensziele als realistisch an. Er lobt insbesondere die mittelfristige Perspektive mit konkreten Plänen bis 2030 und verweist auf die bislang verlässliche Umsetzung durch das Unternehmen. Das Kursziel von 68 Euro signalisiert für ihn eine Rückkehr auf das Kursniveau von 2021.

Charttechnisch bleibt das Bild jedoch angespannt. Der zuletzt vermeintlich gebrochene Abwärtstrend entpuppte sich als temporäre Erholung. Der nachhaltige Befreiungsschlag blieb aus. Auch der Sektor präsentiert sich uneinheitlich: Während Unternehmen wie EssilorLuxottica oder GrandVision von stabiler Nachfrage profitieren, lasten auf vielen Einzelhandelswerten makroökonomische Unsicherheiten und Konsumzurückhaltung.

Kursziel und Realität: Wie groß ist die Diskrepanz?

Die zentrale Frage bleibt, ob Fielmann mit seiner Strategie tatsächlich den Turnaround schafft oder ob die Unsicherheit am Markt überwiegt. Solange die operative Entwicklung die gesetzten Ziele nicht sichtbar untermauert, dürfte die Aktie anfällig für Rückschläge bleiben. Bleibt die Fielmann-Aktie ein Schatten ihrer selbst oder gelingt die Rückkehr zur alten Stärke?

Bn-Redaktion/jh
