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206 Militär LKWs

Rheinmetall Deal rollt weiter 08.06.2026, 15:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

206 Militär LKWs: Rheinmetall Deal rollt weiter
© rheinmetall.com
Rheinmetall liefert weitere militärische Nutzfahrzeuge an Norwegen. Der Auftrag stärkt die Position des deutschen Rüstungskonzerns im europäischen Verteidigungsmarkt. Auch die Rheinmetall Aktie rückt damit erneut in den Fokus.
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Neue Fahrzeuge für die Streitkräfte

Die norwegischen Streitkräfte haben 55 neue militärische Nutzfahrzeuge von Rheinmetall MAN Military Vehicles erhalten. Zur Lieferung gehören 25 Hakenlift Lkw, jeweils sechs Fahrzeuge mit Ladebordwand beziehungsweise Kran sowie 18 Kipper. Die modernen Lastwagen ersetzen eine ältere Scania Flotte aus den Jahren 1986 bis 1997. Die neuen Fahrzeuge bieten eine höhere Ladekapazität, besseren Schutz und eine verbesserte Geländegängigkeit. Das Personal wurde vorab am Standort Sessvollmoen in Akershus geschult.

Rahmenvertrag über viele Jahre

Die Übergabe ist Teil eines langfristigen Rahmenvertrags mit einer Laufzeit von über 12 Jahren. Hinzu kommt eine anschließende logistische Betreuung über 30 Jahre. In einer ersten Tranche wurden mehr als 206 Fahrzeuge in verschiedenen Varianten bestellt. Das Volumen liegt bei rund 138 Millionen Euro. Bereits mehr als 110 Einheiten wurden an die Streitkräfte ausgeliefert.

Weitere Lieferungen bis 2026

Bis zum Jahresende 2026 sollen die restlichen Fahrzeuge folgen. Geplant sind noch 28 Schwerlast Lkw und 13 Bergefahrzeuge. Damit wird die militärische Logistik weiter modernisiert. Für Rheinmetall bleibt der Auftrag ein Baustein in einem wachsenden europäischen Verteidigungsumfeld. Auch Rohstoffe, Stahl, Elektronik, Kommunikationssysteme und Spezialfahrzeuge spielen bei solchen Programmen eine zentrale Rolle.

Kooperation mit Schweden

Das Beschaffungsprojekt wird eng mit der schwedischen Verteidigungsmaterialbehörde umgesetzt. Die taktischen Fahrzeuge sind entweder gepanzert oder für eine spätere Panzerung vorbereitet. Zu den militärischen Eigenschaften zählen Schutz vor Minen und improvisierten Sprengsätzen, integrierte Kommunikationssysteme, Selbstrettungswinden sowie die Fähigkeit, extreme Geländehindernisse und Wasserdurchfahrten zu bewältigen. Damit wird die Flotte auf anspruchsvolle Einsätze ausgerichtet.

Rheinmetall Aktie im DAX

Die Rheinmetall Aktie legte um 0,50 Prozent zu und notierte bei 1.215,80 Euro. Am Vortag hatte der Schlusskurs bei 1.209,80 Euro gelegen. Damit lag der Wert auf Platz 7 im DAX, während der Index insgesamt um 0,20 Prozent nachgab. Das Handelsvolumen betrug 46.601 Aktien, nach 145.939 gehandelten Papieren am vorherigen Handelstag. Die Aktie liegt 38,85 Prozent unter dem 52 Wochen Hoch von 1.988,13 Euro. Das 52 Wochen Tief betrug 1.099,20 Euro. Alle frei handelbaren Rheinmetall Aktien kommen aktuell auf einen Wert von 56,31 Milliarden Euro. Im DAX wird Rheinmetall mit 2,70 Prozent berücksichtigt.

Bn-Redaktion/ar
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