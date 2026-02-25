48 Milliarden Euro bis 2030

Zündet E.ON jetzt den nächsten Gewinn-Turbo? 25.02.2026, 16:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

48 Milliarden Euro bis 2030: Zündet E.ON jetzt den nächsten Gewinn-Turbo?
© E.ON
Der Energiekonzern setzt seinen strategischen Schwerpunkt klar auf den Ausbau und die Modernisierung der Energieinfrastruktur in Europa. Mit einer umfassenden Investitionsoffensive will das Unternehmen seine Netze stärken, die Energiewende technisch absichern und zugleich die Basis für künftiges Wachstum legen. Dabei rückt vor allem das regulierte Netzgeschäft als stabiler Ergebnistreiber in den Mittelpunkt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
E.ON 19,24 EUR +1,79 % Baader Bank

E.ON treibt den Ausbau der Energieinfrastruktur mit einer neuen Investitionsoffensive voran: Für den Zeitraum 2026 bis 2030 plant der Konzern Gesamt-Investitionen von rund 48 Milliarden Euro. Davon sollen 40 Milliarden Euro in das Netzgeschäft fließen. Bisher hatte das Unternehmen für 2024 bis 2028 mit 43 Milliarden Euro kalkuliert, darunter 35 Milliarden Euro für die Netze. Allein 2025 investierte E.ON 8,5 Milliarden Euro, 2026 sollen es 8,7 Mrd. Euro werden. Der Konzern ist Deutschlands größter Strom-Verteilnetzbetreiber und versorgt rund 11,3 Millionen Strom- sowie 2,3 Millionen Gaskunden. Europaweit betreut E.ON etwa 47 Millionen Kunden und beschäftigte Ende 2025 rund 78.300 Menschen – etwa 1.700 mehr als im Vorjahr. Nach eigenen Angaben speisen "Rund 70 Prozent der Windkraftleistung an Land und fast 50 Prozent der Photovoltaik-Kapazitäten in Deutschland speisen mittlerweile in die Netze von Eon ein". Im Zusammenhang mit der kommenden Regulierungsperiode ab 2029 forderte der Vorstand eine auskömmliche Regulierung.

Netzausbau als Gewinnmotor der kommenden Jahre

Operativ zahlt sich die Strategie bereits aus: Das bereinigte Ebitda stieg 2025 um neun Prozent auf 9,8 Milliarden Euro beziehungsweise auf 9,85 Mrd. Euro (+9%). Für 2026 erwartet E.ON ein bereinigtes Ebitda von 9,4 bis 9,6 Mrd. Euro sowie einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,7 bis 2,9 Mrd. Euro. Unter dem Strich verdiente der Konzern 2025 3,0 Milliarden Euro, ein Plus von sechs Prozent. Der Umsatz lag bei 78,7 Milliarden Euro (–2%). Die Dividende soll von 55 auf 57 Cent je Aktie steigen. Bis 2030 stellt E.ON ein bereinigtes Ebitda von rund 13 Milliarden Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss von rund 3,8 Milliarden Euro in Aussicht. Finanzvorständin Nadia Jakobi betonte: "Wir investieren massiv in unsere Netze und die Modernisierung der Energieinfrastruktur, weil genau dort die Energiewende entschieden wird". An der Börse reagierte die Aktie im Xetra-Handel zeitweise mit einem Minus von 1,36%.

Darüber diskutieren die Nutzer

Unsere Nutzer diskutieren fleißig über die ambitionierten Investitionspläne, die Rolle der Regulierung und die Frage, wie nachhaltig das angekündigte Gewinnwachstum tatsächlich ist. Im Fokus stehen zudem die Auswirkungen auf die Dividendenpolitik, mögliche Kurschancen sowie die Bedeutung des Netzausbaus für die Energiewende in Europa. Auch die langfristige Wettbewerbsposition des Konzerns wird intensiv beleuchtet – diskutieren Sie jetzt mit!

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ8476
Ask: 1,56
Hebel: 18
mit starkem Hebel
UQ07BP
Ask: 4,18
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ8476 UQ07BP. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2026 Hauptdiskussion
2 APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur... Hauptdiskussion
3 Bundesbehörden melden besonders viele Krankheitstage Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merz in Peking: Wie abhängig ist Deutschland von China? Hauptdiskussion
5 Ungarn droht mit Blockade von riesigem Ukraine-Darlehen Hauptdiskussion
6 Kundin: Sparkasse verlangt nach Einbruch Zinsen für Kredit Hauptdiskussion
7 Hessens Staatskanzlei fordert ZDF-Stellungnahme zu KI-Fehler Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax vor den Nvidia-Zahlen optimistisch: Allianz – Entscheidung …

13:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Heidelberg Materials nach Zahlen: Geht’s jetzt wieder nach oben f…

12:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neues Angebot für Warner: Geht Netflix jetzt jetzt doch leer aus?

10:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stablecoins und KI: Zuckerberg investiert weiter groß

10:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KGV unter 24: Kann Nvidia ein Schnäppchen sein?

10:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lage immer dramatischer: Novo Nordisk – Aktie bricht ein. Das sind…

10:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Angriff auf den Chip-Thron: Meta verbündet sich mit AMD – muss …

Gestern 19:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Angst frisst Kursgewinne: Verliert SAP jetzt die Kontrolle an die…

Gestern 18:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer