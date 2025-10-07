Anzeige
Absatzrückgang trifft das Unternehmen hart, doch der Kurs trotzt den Zahlen

Mercedes-Benz-Aktie steigt trotz Verkaufsrückgang im dritten Quartal 07.10.2025, 16:45 Uhr

Absatzrückgang trifft das Unternehmen hart, doch der Kurs trotzt den Zahlen: Mercedes-Benz-Aktie steigt trotz Verkaufsrückgang im dritten Quartal
© Symbolbild von Mercedes Benz
Die Verkaufszahlen bei Mercedes-Benz brechen ein, insbesondere in China und den Vereinigten Staaten. Dennoch zeigt die Aktie überraschende Stärke und legt im Tagesverlauf zu.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Mercedes-Benz Group 55,11 EUR -0,53 % Lang & Schwarz
DAX 24.393,94 PKT -0,20 % Ariva Indikation

Absatzkrise auf zentralen Märkten

Im dritten Quartal 2025 hat Mercedes-Benz weltweit rund 441500 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Rückgang von etwa 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders deutlich ist das Minus in China mit 27 Prozent und in den Vereinigten Staaten mit 17 Prozent. Der Druck auf die Premiumsparte steigt, da die Nachfrage in beiden Regionen weiter abnimmt.

Europa, Lateinamerika und der Nahe Osten entwickelten sich vergleichsweise stabil, doch das reicht nicht aus, um die Schwächen in den Kernmärkten zu kompensieren. Immerhin legte der Absatz von Elektrofahrzeugen zu, unter anderem durch die Einführung des neuen CLA-Modells.

Aktie legt dennoch zu – warum der Markt anders reagiert

Trotz der schwachen operativen Entwicklung notiert die Mercedes-Benz-Aktie im Plus. Marktbeobachter führen das auf mehrere Faktoren zurück. Zum einen dürften Anleger mit einem noch stärkeren Einbruch gerechnet haben. Die Zahlen bleiben zwar deutlich unter dem Vorjahr, doch offenbar lagen die Erwartungen bereits auf einem niedrigen Niveau.

Zum anderen profitieren die Papiere von der hohen Dividendenrendite. In einem unsicheren Marktumfeld werden dividendenstarke Aktien von Investoren bevorzugt. Zusätzlich wirkt die strategische Ausrichtung beruhigend. So investiert Mercedes-Benz weiter in Elektrifizierung und neue Technologien und sicherte sich kürzlich eine Beteiligung von 3 Prozent an dem chinesischen Technologieunternehmen Chongqing Qianli.

Auch das übergeordnete Börsenumfeld könnte eine Rolle spielen. Eine allgemeine Erholung der Automobilwerte und ein freundlicher DAX verleihen Rückenwind.

Strategische Weichenstellung trifft auf operative Unsicherheiten

Die Zukunft von Mercedes-Benz bleibt mit Risiken behaftet. Die starke Abhängigkeit von China und den Vereinigten Staaten macht den Konzern anfällig für geopolitische Spannungen und neue Handelshemmnisse.

Zwar wächst das Segment der Elektrofahrzeuge, doch der Druck durch chinesische Wettbewerber sowie sinkende staatliche Förderungen in Europa setzen Grenzen. Dass der Konzern seine Jahresprognose ausgesetzt hat und von einem möglichen Gewinneinbruch im Pkw-Geschäft spricht, signalisiert zusätzliche Unsicherheit.

Kommt jetzt die Trendwende oder nur eine technische Gegenbewegung

Bleibt die aktuelle Stärke der Aktie ein kurzfristiges Strohfeuer oder schafft es Mercedes-Benz, den Schwenk Richtung Zukunftsmobilität erfolgreich umzusetzen? In den kommenden Quartalen dürfte sich zeigen, ob der Konzern seine Schlüsselmärkte stabilisieren kann oder ob weiterer Gegenwind bevorsteht.

Bn-Redaktion/jh
