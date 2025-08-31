Anzeige
Abseits von Barrick und Newmont

Abseits von Barrick und Newmont

Dieser Gold-Silberproduzent haussiert spektakulär 31.08.2025, 10:37 Uhr

Abseits von Barrick und Newmont: Dieser Gold-Silberproduzent haussiert spektakulär
© bn
Bricht bei den Edelmetallen nun der Sturm los? In den letzten Wochen konsolidierten sowohl Gold als auch Silber. Doch ein Ende der Konsolidierung scheint nunmehr in Sicht zu sein. Am Freitag (29. August) legten die Preise für Gold und Silber massiv zu. Gold übersprang die eminent wichtige Marke von 3.430 US-Dollar und Silber näherte sich der ebenfalls wichtigen Marke von 40 US-Dollar. Was war passiert? US-Inflationsdaten in Form des außerordentlich wichtigen PCE-Indikators untermauerten die Hoffnungen auf eine Zinssenkung durch die Fed im September. Vor diesem Hintergrund könnte die Fed am 17. September eine richtungsweisende Entscheidung fällen. Alles andere als ein Zinsschritt wäre wohl für die große Mehrheit der Marktakteure eine (böse) Überraschung.
Bis zum 17. September sind es noch einige Handelstage. Bereits in den nächsten Tagen wird sich zeigen, wie belastbar die Preisanstiege bei Gold und Silber vom Freitag sind. Im besten Fall setzt sich die Aufwärtsbewegung der Edelmetalle in den nächsten Handelstagen fort. Die kurzfristigen Ziele lauten: Gold muss über die 3.500 US-Dollar (hier liegt das bisherige Rekordhoch) und Silber muss den psychologisch relevanten Preisbereich von 40 US-Dollar nachhaltig überwinden. Kurzum. Die Tür für eine ausgedehnte Herbstrallye bei Gold und Silber hat sich geöffnet. Nun müssen die beiden Edelmetalle „nur“ noch hindurchgehen. Die Aktienkurse der Produzentenaktien preisen offenkundig eine Herbstrallye bei Gold und Silber bereits ein. Eines der zahlreichen Beispiele ist die Aktie des kanadischen Gold- und Silberproduzenten Pan American Silver.

Pan American Silver – Aktie haussiert spektakulär

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung (08. August) zur Aktie der Kanadier (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) war diese gerade im Begriff, den markanten Widerstandsbereich von 30 US-Dollar / 31 US-Dollar aufzubrechen. Nicht zuletzt die zuvor veröffentlichten Quartalsergebnisse gaben Pan American Silver enormen Schub.

Aktienanalyse im Chart

Mittlerweile hat sich der Ausbruch über das markante Widerstandscluster manifestiert. Das installierte Kaufsignal entfaltete seine Wirkung. Die Aktie läuft aktuell mit Vehemenz den nächsten relevanten Widerstandsbereich von 35 US-Dollar an. Der obere 5-Jahres-Chart verdeutlicht die überaus spannende Konstellation. Sollte es für Pan American Silver nun auch noch über die 35 US-Dollar gehen, würden die 38,5 US-Dollar als potenzielles Bewegungsziel aktiviert werden. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 30 US-Dollar begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
