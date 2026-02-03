Abstufung trotz höherem Ziel sorgt für Irritationen am Markt: Schaeffler Aktie unter Druck: UBS stuft auf Sell ab bei höherem Kursziel

Der Countdown läuft:
Schaeffler Aktie unter Druck: UBS stuft auf Sell ab bei höherem Kursziel 03.02.2026, 11:52 Uhr

Die Aktie von Schaeffler gerät erneut unter Abgabedruck, nachdem die Schweizer Großbank UBS das Papier überraschend auf Sell herabgestuft hat. Für zusätzliche Verunsicherung sorgt die Tatsache, dass das Kursziel gleichzeitig angehoben wurde.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Continental 67,86 EUR -0,13 % TTMzero RT
Schaeffler 9,518 EUR -5,44 % Quotrix Düsseldorf
BorgWarner 40,79 EUR -0,13 % Lang & Schwarz

UBS sendet widersprüchliches Signal

Im Rahmen einer aktuellen Branchenanalyse hat UBS ihre Einschätzung zur Schaeffler Aktie angepasst. Zwar wurde das Kursziel nach oben gesetzt, dennoch rät die Bank nun zum Verkauf. Die Analysten sehen das Chance Risiko Verhältnis zunehmend kritisch und verweisen auf begrenztes Aufwärtspotenzial im Vergleich zu anderen europäischen Automobilzulieferern.

Besonders im Fokus stehen die Margenaussichten. Der laufende Umbau des Unternehmens hin zu Elektromobilität und neuen Antriebstechnologien mache strategisch Fortschritte, erfordere jedoch weiterhin hohe Investitionen. Gleichzeitig bleibe das konjunkturelle Umfeld für die Automobilindustrie fragil, was die Planungssicherheit für Ergebnissteigerungen einschränke.

Einordnung im Branchenumfeld

Die Neubewertung fällt in eine Phase erhöhter Nervosität im gesamten Zuliefersektor. Auch Unternehmen wie Continental, ZF Friedrichshafen, BorgWarner oder Magna stehen angesichts schwankender Abrufe der Fahrzeughersteller und steigender Kosten unter genauer Beobachtung. Während einzelne Marktteilnehmer auf eine Belebung im weiteren Jahresverlauf hoffen, bleibt die Einschätzung der Nachhaltigkeit dieser Entwicklung uneinheitlich.

Das höhere Kursziel signalisiert, dass UBS den fairen Wert von Schaeffler leicht höher ansetzt als zuvor. Die Verkaufsempfehlung verdeutlicht jedoch, dass innerhalb des Sektors attraktivere Alternativen gesehen werden. Genau diese Kombination verstärkt die Unsicherheit und erklärt die negative Reaktion der Aktie.

Marktreaktion und Ausblick

An der Börse wurde die Analyse mit Kursverlusten aufgenommen. Viele Investoren interpretieren die Abstufung als Hinweis darauf, dass positive Effekte aus Effizienzprogrammen und strategischen Anpassungen bereits im Kurs berücksichtigt sein könnten. In den kommenden Quartalen dürfte entscheidend sein, ob Schaeffler mit stabilen Auftragseingängen und einer klaren Verbesserung der Profitabilität überzeugen kann. Offen bleibt damit die Frage, ob der Konzern den strukturellen Wandel schneller in sichtbares Ergebniswachstum überführen kann oder ob sich die vorsichtige Haltung der UBS als zutreffend erweist.

