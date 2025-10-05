Anzeige
Airbus

70 Auslieferungen im September 05.10.2025, 14:00 Uhr

Airbus: 70 Auslieferungen im September
© Symbolbild von Todd Lappin auf Flickr
Die Aktie von Airbus SE notiert aktuell bei 203 EUR – ein Niveau, das Anlegern trotz kurzfristiger Volatilität Stabilität signalisiert. Nach einem starken dritten Quartal und überraschend hohen September-Auslieferungen zeigt der europäische Flugzeugbauer, dass er seine Lieferkette zunehmend im Griff hat. Gleichzeitig richtet Airbus den Blick strategisch nach Asien – insbesondere nach Indien, das sich als neuer Wachstumsmotor der zivilen Luftfahrt etabliert.
Airbus 203,65 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

70 Auslieferungen im September: Trendwende bestätigt

Airbus hat im September 70 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Nach Angaben von Cirium liegt die Zahl der Auslieferungen seit Jahresbeginn nun leicht über dem Vorjahresniveau. Zum Vergleich: 2024 hatte Airbus in den ersten neun Monaten rund 488 Jets ausgeliefert – aktuell sind es etwa 495.

Das entspricht einer Steigerung von knapp 1,5 %, was angesichts anhaltender Engpässe in der Lieferkette und geopolitischer Unsicherheiten bemerkenswert ist. Besonders gefragt waren erneut die Modelle A320neo und A321neo, die zusammen über 75 % der Auslieferungen ausmachten. Auch die Langstreckenmodelle A350 und A330neo gewannen im September an Fahrt.

Airbus bekräftigte gegenüber Reuters, dass das Jahresziel von 800 Auslieferungen weiterhin erreichbar sei – ein ehrgeiziges, aber nach aktuellem Stand realistisches Ziel.

Asien als Wachstumstreiber

Während Boeing mit Produktionsproblemen kämpft, nutzt Airbus die Gelegenheit, seine Präsenz in Asien auszubauen. Der Konzern hielt vergangene Woche erstmals in seiner 60-jährigen Geschichte eine Vorstandssitzung in Indien ab – ein symbolträchtiger Schritt, der die strategische Bedeutung des Marktes unterstreicht.

Indien gilt derzeit als der am schnellsten wachsende Luftfahrtmarkt der Welt. Airlines wie IndiGo und Air India haben in den vergangenen 18 Monaten Großaufträge über mehr als 1.000 Flugzeuge bei Airbus platziert. Zudem kündigte das indische Konglomerat Ghodawat Group an, seine Flotte um Airbus H145-Hubschrauber und Embraer-Jets zu erweitern.

Airbus will vor Ort auch in Forschung und Produktion investieren – insbesondere im Bereich nachhaltiger Flugzeugtreibstoffe und digitaler Fertigung. Der Konzern arbeitet bereits an einem CO2-neutralen Flugzeugkonzept („ZEROe“) mit Zieljahr 2035.

Finanzlage und Bewertung

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 162 Milliarden EUR und einem geschätzten KGV von 24 bleibt Airbus im europäischen Leitindex eine der solidesten Wachstumsaktien.
Im ersten Halbjahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 33,8 Mrd. EUR, ein Plus von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 3,2 Mrd. EUR, was einer Marge von 9,5 % entspricht.

Analysten von Goldman Sachs und UBS sehen weiteres Potenzial: Beide bewerten die Aktie mit „Buy“ und Kurszielen von 220 bis 235 EUR. Haupttreiber seien das robuste Auftragsbuch (über 8.000 Jets) und der wachsende Markt für Wartung und Dienstleistungen (MRO).

Risiken bleiben

Dennoch bleibt die Airbus-Aktie nicht frei von Risiken. Anhaltende Engpässe bei Triebwerkszulieferern, insbesondere bei Pratt & Whitney, könnten die Auslieferungsziele belasten. Auch steigende Energiekosten in Europa sowie mögliche Handelskonflikte mit den USA könnten die Margen einengen.

Dennoch bleibt Airbus im Vergleich zu Boeing deutlich stabiler positioniert – insbesondere durch seine Diversifizierung zwischen zivilen, militärischen und Raumfahrtprojekten.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum zeigt sich die Stimmung optimistisch, aber differenziert.
Ein Nutzer schreibt: „Airbus ist wie ein Fels in der Brandung – starkes Management, volle Auftragsbücher.“
Andere warnen vor zu viel Euphorie: „Die Aktie ist nicht billig – aber Qualität kostet.“
Insgesamt dominiert jedoch Zuversicht: Anleger sehen Airbus als verlässlichen Langfristwert, der vom globalen Luftfahrtaufschwung nachhaltig profitiert.

Bn-Redaktion/pl
Bn-Redaktion/pl
