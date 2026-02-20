Anzeige
++++++ Goldaktie mit Newsflow: Ein Gold-Asset in der Champions League der Geologie – Erstklassige Lage im „Land der Giganten“ ++++++
Airbus

Dämpfer für 2026 – Droht weiterer Absturz? 20.02.2026, 13:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Flugzeug
© Symbolbild von G-R Mottez auf Unsplash
Airbus hat seine Zahlen für 2025 vorgelegt und zugleich einen ersten Ausblick auf 2026 präsentiert. Während die Quartalsergebnisse weitgehend im Rahmen der Erwartungen lagen, sorgte insbesondere die Perspektive für das kommende Jahr für Ernüchterung am Markt. Die Aktie reagierte mit deutlichen Abschlägen und rutschte in eine kritische Phase.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Airbus 189,32 EUR +0,83 % TTMzero RT

Prognose dämpft Erwartungen an Ertragskraft

Auslöser der Kursverluste war weniger der Blick zurück als vielmehr die Planung nach vorn. Beim bereinigten operativen Ergebnis sowie beim freien Barmittelzufluss bleibt Airbus unter den Markterwartungen. Diese Diskrepanz traf auf ambitionierte Anlegerprognosen und führte zu entsprechenden Anpassungen.

Auch das Auslieferungsziel von weniger als 900 Flugzeugen bewegte sich zwar im Rahmen der bisherigen Annahmen, doch die schwächeren Ertragskennzahlen wirkten als zusätzlicher Belastungsfaktor. Die kanadische Investmentbank RBC reagierte unmittelbar: Analyst Ken Herbert reduzierte das Kursziel von 235 auf 225 Euro. Zugleich verwies er auf eine reduzierte Prognose für 2027 und passte seine Schätzungen bis 2028 nach unten an. Für das laufende Quartal erwartet Herbert zudem verhaltene Auslieferungszahlen.

Die Kombination aus vorsichtigerem Ausblick, gedämpften Cashflow-Erwartungen und reduzierten Analystenschätzungen verstärkte den Verkaufsdruck – trotz operativ stabiler Quartalszahlen.

Analyst bleibt optimistisch – „Outperform“ bestätigt

Bemerkenswert ist jedoch, dass RBC trotz der Anpassungen an der Einstufung „Outperform“ festhält. Herbert betont, die langfristige Investmentstory bleibe intakt. Damit signalisiert die Bank Vertrauen in die strukturellen Wachstumstreiber des Luftfahrtkonzerns, auch wenn kurzfristig niedrigere Zielmarken gesetzt werden.

Für institutionelle Investoren ist diese Differenzierung entscheidend: Kurzfristige Prognoseanpassungen treffen auf eine grundsätzlich positive strategische Einschätzung. Dennoch zeigt die unmittelbare Marktreaktion, wie sensibel der Titel auf Veränderungen bei Cashflow- und Margenerwartungen reagiert.

Spannung am Markt: Aktie ringt um Stabilisierung

Am Donnerstag verlor die Airbus-Aktie spürbar an Boden. Im vorbörslichen Handel am Freitag notierte das Papier bei 188,34 Euro, was einem leichten Plus von 0,31 Prozent entsprach. Damit deutete sich zumindest eine Stabilisierung an – ob diese nachhaltig ist, bleibt jedoch offen.

Auch das Gesamtmarktumfeld liefert keine klare Unterstützung. Der DAX schloss am Vortag mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 25.043 Punkten. Zum Wochenausklang wird eine leichte Erholung erwartet, mit einer prognostizierten Eröffnung bei rund 25.072 Punkten.

Für Airbus rückt nun die Frage in den Mittelpunkt, ob das Vertrauen in die mittelfristige Ertragsentwicklung schnell zurückkehrt oder ob die angepassten Erwartungen weiter auf der Bewertung lasten. Die kommenden Handelstage dürften zeigen, wie belastbar die aktuelle Kurszone ist und wie Investoren die neue Prognoselage einordnen.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GU2T8P
Ask: 0,92
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GV5VTY
Ask: 3,21
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU2T8P GV5VTY. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Netanjahu: Naher Osten steht vor entscheidender Wegkreuzung Hauptdiskussion
2 Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen Hauptdiskussion
3 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
4 Immobilien Comeback: Vonovia Aktie steigt deutlich und sendet neues Chart Signal Hauptdiskussion
5 KI-Video: ZDF entschuldigt sich im 'heute journal' bei Zuschauern Hauptdiskussion
6 Großbritannien: Inflation sinkt deutlich auf 3 Prozent Hauptdiskussion
7 Industrie baut 2025 mehr als 120.000 Jobs in Deutschland ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Thyssenkrupp mit Kursschub: Neues Kursziel!

14:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI: Dieses Rating-Signal überrascht Anleger!

12:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax zwischen Geopolitik und Konjunkturdaten: Hannover Rück – …

11:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreise steigen wegen Iran-Konflikt an: Exxon Mobil nimmt wieder …

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dividenden-Impuls verpufft, warum Anleger dennoch zögern: SAP erhö…

Gestern 19:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tech-Konzern entfacht neue Spekulationen: Apple-Aktie vor Kurssprung…

Gestern 17:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tech-Gigant vor Gericht: Droht Meta neues Ungemach? Meta-Aktie …

Gestern 17:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax zittert vor Trump und dem Wochenende: Airbus mit Zahlen, die …

Gestern 12:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer