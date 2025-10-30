Airbus fliegt höher

Q3-Erfolg 30.10.2025, 12:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Airbus fliegt höher: Q3-Erfolg
© Symbolbild von Daniel Eledut auf Unsplash
Die Aktie von Airbus SE notiert derzeit bei 212 EUR, nahe ihres Allzeithochs. Nach Vorlage der Neunmonatszahlen 2025 und einer deutlichen Erhöhung der Gewinnprognose legte der Kurs zuletzt um rund 2 % zu. Der europäische Flugzeugbauer überzeugt mit robustem Wachstum, steigender Profitabilität und ehrgeizigen Plänen im Luft- und Raumfahrtsektor. Analysten sprechen von einer „beeindruckenden Bilanz trotz industrieller Gegenwinde“
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Airbus 213,48 EUR +1,41 % Lang & Schwarz

Starke Zahlen, klarer Kurs

Airbus hat in den ersten neun Monaten des Jahres 507 Flugzeuge ausgeliefert – und liegt damit auf Kurs, das Jahresziel von 780 Maschinen zu erreichen. Der Umsatz stieg um 12 % auf 53,9 Milliarden EUR, während der operative Gewinn (EBIT Adjusted) um 46 % auf 5,58 Milliarden EUR zulegte. Der Nettogewinn kletterte auf 3,6 Milliarden EUR, nach 2,4 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Damit übertraf Airbus die Markterwartungen klar. Laut Reuters lag der Konsens für den Quartalsgewinn bei rund 1,45 Milliarden EUR, tatsächlich meldete das Unternehmen 1,68 Milliarden EUR.
Das operative Polster ermöglicht es dem Konzern, die Dividende für das kommende Jahr anzuheben und Rückstellungen für Lieferkettenrisiken zu reduzieren.

„Wir sind auf einem klaren Kurs, das Jahr mit Rekordzahlen abzuschließen“, betonte CEO Guillaume Faury. Trotz anhaltender Engpässe bei Zulieferern und geopolitischer Unsicherheiten sei die Nachfrage nach A320neo-Jets und Langstreckenmodellen ungebrochen stark.

Neuer Raumfahrt-Gigant entsteht

Parallel zum Kerngeschäft verfolgt Airbus ehrgeizige Pläne im Raumfahrtsektor. Gemeinsam mit Leonardo und Thales soll ein neuer europäischer Raumfahrtkonzern entstehen – ein „Gegenpol zu SpaceX“, wie es in Business Standard heißt. Das geplante Joint Venture soll die Satellitenproduktion und Kommunikationsnetze bündeln, um Europas Position in der Weltraumwirtschaft zu stärken.

Diese Initiative könnte Airbus zusätzliche Skaleneffekte bringen. Experten erwarten, dass der neue Raumfahrtzweig langfristig Umsätze von über 10 Milliarden EUR pro Jahr generieren könnte. Auch Anleger reagieren positiv: Die Nachricht trug dazu bei, dass die Aktie neue Jahreshochs markierte.

Produktionsziele und Lieferkette

Airbus bestätigte seine ambitionierten Produktionspläne: Ab 2026 sollen monatlich 75 A320neo-Jets gefertigt werden – ein historischer Höchstwert. Allerdings kämpft der Konzern weiterhin mit Teileknappheit, insbesondere bei Triebwerken und Elektronikkomponenten.
Dennoch gelang es Airbus, die durchschnittliche Lieferzeit pro Jet um 8 % zu senken und damit effizienter zu produzieren.

Auch der Bereich Defence & Space verzeichnet Fortschritte. Projekte wie das Eurodrone-Programm und das A400M-Upgrade laufen stabil, während im Helikoptergeschäft der H160 weiter Marktanteile gewinnt.

Analysten von Berenberg erhöhten daraufhin ihr Kursziel auf 205 EUR (zuvor 190 EUR) und stuften Airbus als „Top Pick im europäischen Industriebereich“ ein.

Ausblick und Bewertung

Airbus erwartet für das Gesamtjahr 2025 nun ein EBIT zwischen 6,8 und 7,2 Milliarden EUR sowie einen Free Cashflow von rund 5 Milliarden EUR.
Das Unternehmen profitiert von einem wachsenden globalen Flugverkehr, einer stabilen Auftragslage (aktuell über 8.100 Bestellungen) und einem steigenden Anteil margenstarker Wartungs- und Serviceumsätze.

Mit einem aktuellen KGV von 21,5 gilt die Aktie laut Morningstar als „fair bewertet, mit moderatem Aufwärtspotenzial“.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum herrscht vorsichtiger Optimismus.
Ein Nutzer kommentiert: „Airbus liefert, was sie versprechen. Endlich wieder ein europäischer Industriekonzern mit Perspektive.“
Ein anderer merkt an: „Der Kurs ist sportlich – aber die Zahlen rechtfertigen es.“
Skeptische Stimmen mahnen, dass „die Lieferkettenprobleme noch nicht ausgestanden“ seien.

Trotzdem überwiegt Zuversicht: Viele Kleinanleger loben die langfristige Vision und die Expansion in neue Märkte wie Raumfahrt und nachhaltige Treibstoffe. Das Forum spiegelt ein Stimmungsbild zwischen Stolz und Realismus wider – Airbus gilt wieder als europäisches Vorzeigeunternehmen.

Fazit

Mit einem Kurs von 212 EUR fliegt Airbus auf stabiler Höhe. Der Konzern profitiert von starker Nachfrage, solider Kostenkontrolle und strategischer Weitsicht.
Die neuen Raumfahrtambitionen und der Rekordauftragsbestand zeigen: Airbus will nicht nur Flugzeuge bauen – sondern die Zukunft der Mobilität gestalten.
Für Investoren bleibt die Aktie ein verlässlicher Langstreckenwert – mit Rückenwind aus Europa und Ambitionen, die bis ins All reichen.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GU5YGG
Ask: 1,19
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GU2T89
Ask: 4,18
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU5YGG GU2T89. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax kommt nicht in die Gänge: Rheinmetall vor den Zahlen auf …

12:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen Vz. nach Zahlen: Hiobsbotschaften reißen nicht ab. Und …

10:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RENK liefert grüne Power: Milliardenauftrag mit Methanol

Gestern 17:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

OMV: Chemiesparte schießt mit 64 % Plus nach oben!

Gestern 17:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF nach Zahlen: Weniger Farbe, mehr Strategie

Gestern 13:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nokia: Milliarden-Deal mit Nvidia

Gestern 13:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Historischer Meilenstein: Apple knackt 4-Billionen-Dollar-Marke

Dienstag 17:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Sektor: Nvidia investiert 1 Milliarde in Nokia

Dienstag 16:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer