Airbus formt Allianzen im All

Europas Antwort auf SpaceX 23.10.2025, 11:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Airbus formt Allianzen im All: Europas Antwort auf SpaceX
© Bild von Airbus Media Centre | HALO close up
Die Airbus-Aktie steht aktuell bei 206 EUR und zeigt sich nach einer Woche voller strategischer Ankündigungen stabil. Europas Luftfahrt- und Raumfahrtgigant schlägt eine neue Richtung ein – nicht mit einem neuen Flugzeug, sondern mit einer Fusion seiner Satellitensparte mit Thales und Leonardo. Ziel ist es, dem wachsenden Einfluss von Elon Musks SpaceX etwas entgegenzusetzen und eine europäische Antwort auf den globalen Wettbewerb im Orbit zu schaffen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Thales 263,40 EUR +0,96 % Lang & Schwarz
Leonardo 51,52 EUR +1,42 % Lang & Schwarz
Airbus 206,95 EUR +0,39 % L&S Exchange

Ein Raumfahrtbündnis von strategischer Tragweite

Airbus, Thales und Leonardo haben am Dienstag offiziell bestätigt, ihre Raumfahrtaktivitäten in einem gemeinsamen Unternehmen zu bündeln. Die Vereinbarung, die derzeit noch als Memorandum of Understanding (MoU) vorliegt, soll 2026 in ein vollwertiges Joint Venture überführt werden.

Das neue Unternehmen – vorläufig „European Space Systems Group“ genannt – soll Satellitenentwicklung, Kommunikationsnetzwerke und Trägersysteme unter einem Dach vereinen. Nach Angaben der Unternehmen würde die Fusion ein jährliches Umsatzvolumen von rund 10 Milliarden Euro abdecken und mehr als 25.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Airbus hält derzeit etwa 40 % der Anteile an der geplanten Struktur und soll die operative Führung übernehmen. Der Fokus liegt auf der Konkurrenzfähigkeit gegenüber SpaceX, dessen Satellitennetzwerk Starlink den globalen Markt dominiert.

„Europa darf sich im All nicht von den USA oder China abhängen lassen“, erklärte Airbus-CEO Guillaume Faury laut The Business Standard. „Dieses Bündnis ist unsere Antwort auf ein neues Kapitel strategischer Autonomie.“

Ein Markt im Wandel

Die Entscheidung fällt in eine Phase, in der Airbus seine Aktivitäten diversifiziert.
Neben der Luftfahrt – in der das Unternehmen im September rund 70 Jets auslieferte – wird die Raumfahrt zunehmend zur zweiten Wachstumssäule.
Der weltweite Markt für Satellitenkommunikation wird laut Euroconsult bis 2030 auf über 75 Milliarden Euro jährlich geschätzt.

Airbus profitiert dabei von seinem Know-how im Bereich Erdbeobachtung, militärischer Kommunikation und Navigationssysteme (Galileo).
Analysten sehen im neuen Raumfahrtprojekt eine „substanzielle Wachstumsoption“, betonen jedoch, dass Integrationsrisiken und politische Abstimmungen zwischen Frankreich, Italien und Deutschland den Prozess verzögern könnten.

Finanzielle Lage bleibt solide

Trotz der strategischen Investitionen bleibt Airbus finanziell stark aufgestellt.
Der Auftragseingang lag bis Ende September bei 1.194 Flugzeugen, womit das Jahresziel von 800 Auslieferungen in Reichweite ist.
Der Umsatz dürfte 2025 die Marke von 70 Milliarden Euro überschreiten, bei einer erwarteten operativen Marge von 11 %.

Die Aktie bewegt sich nach der Ankündigung weitgehend seitwärts. Anleger bewerten die Initiative zwar positiv, doch kurzfristig dürfte sie keinen Einfluss auf die Gewinne haben.

„Die Raumfahrtallianz ist langfristig gedacht – sie stärkt Europas Position, bringt aber zunächst Kosten“, kommentiert JP Morgan. Das Kursziel bleibt bei 220 EUR, das Rating auf „Overweight“.

Airbus bleibt Europas Industrieanker

Mit dem Ausbau der Raumfahrtaktivitäten zeigt Airbus, dass das Unternehmen weit mehr ist als ein Flugzeugbauer. Die strategische Verschmelzung mit Thales und Leonardo unterstreicht den Anspruch, ein europäisches Gegengewicht zu den US-Giganten im Verteidigungs- und Weltraumsektor zu werden.
Neben der Zivilluftfahrt rückt damit ein zweites Standbein in den Fokus, das geopolitische Relevanz besitzt.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum herrscht verhaltene Zuversicht.
Ein Nutzer schreibt: „Endlich denkt Airbus über den Tellerrand hinaus – Weltraum ist die Zukunft.“
Ein anderer kommentiert skeptisch: „Kooperationen mit Thales klingen gut, aber das dauert Jahre, bis sich das lohnt.“
Mehrere Anleger loben den strategischen Weitblick und sehen in der aktuellen Seitwärtsphase einen günstigen Einstiegszeitpunkt.
Die Stimmung: optimistisch, aber realistisch – Fokus auf langfristiges Wachstum statt kurzfristige Kursrallys.

Fazit

Mit einem Kurs von 206 EUR steht Airbus an einem Wendepunkt: Das Unternehmen nutzt seine industrielle Stärke, um in der Raumfahrt neue Märkte zu erschließen.
Die Kooperation mit Thales und Leonardo ist ein mutiger Schritt hin zu europäischer Technologie-Souveränität – und könnte sich langfristig als entscheidender Wettbewerbsvorteil erweisen.
Für Investoren bleibt Airbus damit eine stabile, strategisch positionierte Aktie, die kurzfristig wenig Glanz, langfristig aber enormes Potenzial bietet.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ3FW7
Ask: 1,28
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UJ3BDD
Ask: 6,10
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ3FW7 UJ3BDD. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
IBM nach robusten Zahlen: Aktie im Sinkflug. Die nächsten Kursziele…

12:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Texas Instruments nach Zahlen: Aktie unter Druck. April-Tief rückt …

11:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Texas Instruments: Dividende glänzt, Prognose trübt

11:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ASML meldet Mega-Auftrag: Börse reagiert jedoch skeptisch

Gestern 16:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft krempelt Führung um: Das steckt dahinter

Gestern 16:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Überraschender Umsatzsprung sorgt für neue Jahresziele bei …

Gestern 15:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Das Warten geht weiter: DHL Group scheitert am Widerstand

Gestern 13:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spektakuläre Preiseinbrüche bei Gold und Silber: Barrick, Newmont…

Gestern 13:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer