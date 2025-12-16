Aktie dreht mächtig auf

TUI nach Zahlen-Rücksetzer wieder obenauf 16.12.2025, 13:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Aktie dreht mächtig auf: TUI nach Zahlen-Rücksetzer wieder obenauf
© TUI Group · 2025
Jetzt wird es spektakulär.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TUI 8,955 EUR +1,07 % Lang & Schwarz

In der letzten Kommentierung zur Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI vom 10. Dezember thematisierten wir die damals frischen Finanzergebnisse für das am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr samt Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Der Markt zeigte sich damals einigermaßen verschnupft. Vor allem der etwas zurückhaltende Ausblick sorgte für gedämpfte Stimmung. Für die Aktie ging es damals zunächst auf 8 Euro runter. Der erhoffte Ausbruch über die 8,5 Euro blieb zum damaligen Zeitpunkt aus. Alles deutete auf ein schwieriges Jahresende für die Aktie hin. Doch einmal mehr kam es an der Börse ganz anders.  

TUI nach Zahlen-Rücksetzer wieder obenauf

Die TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) musste in einer ersten Reaktion auf die Zahlen einen kräftigen Rücksetzer über sich ergehen lassen. Zwischenzeitlich ging es dabei sogar unter die 8 Euro. Das damals ausgelöste Verkaufssignal hätte die Aktie weiter in Bedrängnis bringen können, doch es konnte seine Wirkung nicht entfalten. Vielmehr kreierte der Rücksetzer Kaufinteresse. Der Wind drehte sich und die TUI-Aktie legte kräftig zu. Nicht zuletzt verhalfen positive Analystenkommentare der Aktie zu einem Comeback. Doch dazu später mehr.

TUI Aktienchart

Der Vorstoß auf der Oberseite entwickelte eine veritable Dynamik. Dieses Mal stellte der massive Widerstandsbereich von 8,5 Euro keine Herausforderung dar. Der Aktienkurs durchschnitt die 8,5 Euro wie das sprichwörtlich heiße Messer die Butter. Die Tür in Richtung 9 Euro öffnete sich für die TUI-Aktie. Und an diese Tür klopft die Aktie nun mit Nachdruck.

Sollte es der Aktie nun auch noch gelingen, die 9 Euro aus dem Weg zu räumen, stünde einem spektakulären Jahresfinale nicht sonderlich viel im Wege. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 9 Euro würde sofort das markante 52-Wochen-Hoch, das im August bei 9,35 Euro ausgebildet wurde, auf die Agenda setzen. Und sollte es auch darüber hinausgehen, könnten die 10 Euro ins Visier genommen werden. Doch soweit ist es noch nicht. Auf der Unterseite sollten etwaige Rücksetzer auf 8,5 Euro begrenzt bleiben. Ein deutlicher Rücksetzer unter die 8,0 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten unlängst ihr Votum „buy“ für die TUI-Aktie. Das Kursziel hoben sie indes von 11 Euro auf 12 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
2 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
3 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
5 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
7 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Kommt nun endlich der Befreiungsschlag? Novo Nordisk nimmt Abwä…

13:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Sammelklage in den USA wegen möglicher Sehschäden belastet GLP1…

11:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Klagehoffnung befeuert Bayer – Aktie im Konsolidierungsmodus …

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Heute letzte Chance auf eine Jahresendrallye? Rheinmetall…

11:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Führungsschock bei UBS kurz vor Jahresende: Technologiechef verlä…

Gestern 20:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Umschlagende EMA‑Bewertung bleibt ohne Kursvorteil bei der Novo…

Gestern 19:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tech-Rausch mit Risiko – Kippt der Markt vor 2026? NVIDIA treibt …

Gestern 19:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing im Härtetest: Regulatorische Meilensteine, operative Realit…

Gestern 14:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer