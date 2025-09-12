Anzeige
12.09.2025, 10:54 Uhr

Die Aktien von Alibaba sind stark gestiegen, nachdem das Unternehmen eine Reihe aggressiver Schritte unternommen hat, um seine Position im chinesischen KI-Wettlauf zu festigen. Die jüngsten Entwicklungen haben das Interesse der Anleger komplett auf das KI-Potenzial des Konzerns verlagert und Bedenken bezüglich der laufenden Preiskämpfe im Kerngeschäft in den Hintergrund treten lassen.
Comeback als KI-Titan
Nach Jahren der behördlichen Überwachung und Regulierung scheint Alibaba ein Comeback zu feiern. Das Unternehmen hat sich als führender Akteur in Chinas landesweitem KI-Fieber etabliert und strebt nun aktiv die Entwicklung von allgemeiner künstlicher Intelligenz an. Die Bemühungen des Konzerns um eine Expansion in dieses neue Feld treiben die beeindruckende Kursentwicklung voran.

Massive Investitionen und eigene Chips
Alibaba hat eine hohe Summe in Wandelanleihen aufgenommen, um Chinas größtes Budget für KI-Infrastruktur und Cloud-Dienste zu finanzieren. Darüber hinaus stellte der Konzern Updates für seine Flaggschiff-KI-Modelle vor und setzt Berichten zufolge nun eigene Chips für das Training von Künstlicher Intelligenz ein, um teure Hardware von Zulieferern zu ersetzen.

Kampf an zwei Fronten
Trotz der massiven KI-Investitionen führt Alibaba weiterhin einen aggressiven Preiskrieg in seinen Kerngeschäften. Das Unternehmen pumpt weitere Gelder in Anreize und Subventionen für seine E-Commerce- und Lieferdienste, was den Druck auf die Konkurrenz erhöht. Während einige Analysten dies als positives Zeichen im Wettbewerb sehen, weisen andere auf die möglichen Auswirkungen auf die Profitabilität hin, da das KI-Geschäft noch keine großen Gewinne abwirft.

Analysten mit gemischtem Blick
Die jüngsten Modell-Updates von Alibaba dürften die Nachfrage nach seinen Cloud-Diensten stützen. Analysten warnen jedoch, dass die Erträge aus diesem Segment aufgrund der niedrigen Margen und der hohen Investitionskosten weiterhin gering bleiben könnten. Demnach wird es noch dauern, bis sich die KI-Strategie für Anleger auszahlt.

Stimmung in der Community
Die Diskussion in der Community ist von unterschiedlichen Meinungen geprägt. Während einige Nutzer langfristig großes Potenzial für die Aktie sehen, äußern andere Bedenken und warnen vor einer möglichen Korrektur. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
