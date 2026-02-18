Anzeige
Meilenstein in Europa: Nach EU-Hauptsitz in Lettland nun Polen-Partnerschaft: CTTT treibt Rollout in Europa voran
Aktie in Bedrängnis

Palo Alto nach Zahlen mal wieder unter Druck 18.02.2026, 11:05 Uhr

Aktie in Bedrängnis: Palo Alto nach Zahlen mal wieder unter Druck
© Foto von Philipp Katzenberger auf Unsplash
Bereits die Veröffentlichung der Zahlen für das 1. Quartal setzte die Aktie des Cybersicherheits-Unternehmens unter Druck. Nach den gestern (nach US-Handelsschluss) veröffentlichten Ergebnissen für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026 sieht es nach einer Wiederholdung der Geschichte aus, denn in einer ersten Reaktion sackte Palo Alto kräftig nach unten. Dabei waren es weniger die Ergebnisse als solches, als vielmehr der Ausblick auf das laufende Quartal, der die Stimmung verhagelte und maßgeblich für die Kursverluste verantwortlich sein dürfte. Nun sollte man bekanntlich die nachbörsliche Reaktion nicht überbewerten, doch eben auch nicht außer Acht lassen.
Palo Alto – Robuste Zahlen, schwacher Ausblick

Schauen wir uns die aktuellen Daten detailliert an: Palo Alto berichtete über das 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Januar 2026) des Geschäftsjahres 2026. Das Unternehmen verzeichnete im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum einen deutlichen Umsatzanstieg auf 2,594 Mrd. US-Dollar, nach 2,257 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Umsatzanstieg von 15 Prozent blieb allerdings leicht hinter der Wachstumsdynamik des Vorquartals zurück. So betrug das Umsatzplus von Q1 / 2025 auf Q1 / 2026 16 Prozent. 

Palo Alto veröffentlichte für das 2. Quartal 2026 einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 0,432 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,61 US-Dollar). Damit verzeichnete das Unternehmen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal mit 0,267 Mrd. US-Dollar bzw. einem EPS in Höhe von 0,38 US-Dollar einen kräftigen Anstieg.
Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (non-GAAP) wurde mit 0,732 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,03 US-Dollar) vermeldet, nach 0,566 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,81 US-Dollar) im 2. Quartal 2025. 

Palo Alto Networks Aktienchart

Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht

Palo Alto ist ein weiteres Beispiel dafür, dass ein robuster Quartalsbericht nicht sonderlich viel wert ist, wenn der Ausblick nicht passt. So erwartet das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Clara für das laufende Quartal einen Umsatz in Höhe von 2,941 Mrd. US-Dollar bis 2,945 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird in einer Spanne von 0,78 US-Dollar bis 0,80 US-Dollar erwartet.

Aktie im Chartcheck

Seit Anfang November befindet sich Palo Alto (WKN: A1JZ0Q | ISIN: US6974351057 | Ticker-Symbol: 5AP) im Abwärtstrend. Aktuell steht der Kursbereich des letzten Verlaufstiefs bei 150 US-Dollar im Fokus. Sollte es für die Aktie auch darunter gehen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 140 US-Dollar / 130 US-Dollar gerechnet werden. Aus charttechnischer Sicht kann es nur Entspannung geben, wenn es der Aktie gelingen sollte, über die 180 US-Dollar zurückzukehren. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
