Aktienrückkauf mit wenig Kurswirkung

Deutsche Telekom Aktie leichter trotz Aktienrückkauf auf Hochtouren 11.06.2026, 13:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Aktienrückkauf mit wenig Kurswirkung: Deutsche Telekom Aktie leichter trotz Aktienrückkauf auf Hochtouren
© Deutsche Telekom, Foto: Norbert Ittermann
Die Deutsche Telekom Aktie zeigte sich dennoch leichter. Dabei läuft das Aktienrückkaufprogramm des Konzerns weiter auf hohem Tempo. In der ersten Juniwoche kaufte die Telekom eigene Aktien im Wert von rund 45 Millionen Euro zurück. Die unmittelbare Kurswirkung blieb jedoch begrenzt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 27,81 EUR -2,30 % TTMzero RT

Deutsche Telekom kauft eigene Aktien zurück

Die Deutsche Telekom verstärkt ihre Aktivitäten im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms. Innerhalb einer Woche erwarb der Konzern eigene Aktien im Millionen Umfang. Das Volumen von rund 45 Millionen Euro zeigt dass die Kapitalrückführung an die Aktionäre weiter konsequent umgesetzt wird.

Aktienrückkäufe gelten grundsätzlich als positives Signal. Sie können den Gewinn je Aktie erhöhen weil weniger Aktien im Umlauf sind. Zudem zeigen sie dass das Management die eigene Aktie offenbar für attraktiv bewertet oder überschüssige Mittel an die Anteilseigner zurückgeben will.

Kurswirkung bleibt zunächst gering

Trotz des laufenden Rückkaufs zeigte sich die Aktie leichter. Das verdeutlicht dass solche Programme nicht automatisch kurzfristig steigende Kurse auslösen. Anleger schauen weiterhin auf operative Entwicklung Bewertung Zinsen und die Stimmung im Gesamtmarkt.

Für die Telekom bleibt entscheidend ob das stabile Geschäft mit Mobilfunk Breitband und Unternehmensdiensten weiter wächst. Auch das US Geschäft bleibt ein wichtiger Ergebnistreiber. Rückkäufe können die Aktie stützen ersetzen aber keine überzeugende operative Entwicklung.

Kapitalrückführung bleibt wichtig

Die Deutsche Telekom zählt zu den defensiveren Werten im deutschen Aktienmarkt. Für viele Anleger sind Dividende und Aktienrückkäufe wichtige Argumente. Gerade in unsicheren Marktphasen können verlässliche Ausschüttungen die Attraktivität erhöhen.

Dennoch bleibt der Effekt eines Rückkaufprogramms meist eher langfristig. Erst über mehrere Monate oder Jahre kann sich zeigen ob die geringere Aktienzahl und die Kapitaldisziplin den Kurs nachhaltig unterstützen. Der Aktienrückkauf der Deutschen Telekom läuft auf vollen Touren. Der Erwerb eigener Aktien im Wert von rund 45 Millionen Euro in nur einer Woche unterstreicht die aktionärsfreundliche Kapitalpolitik. Kurzfristig blieb die Kurswirkung jedoch gering. Für Anleger bleibt die Aktie damit ein defensiver Titel mit Ausschüttungsfantasie aber ohne unmittelbaren Kurstreiber.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GW7P3Y
Ask: 2,03
Hebel: 19
mit starkem Hebel
GV2ZNX
Ask: 5,45
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW7P3Y GV2ZNX. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Planmäßiger Flugverkehr in München nach Alarm Hauptdiskussion
2 Dax zittert vor US-Arbeitsmarktbericht: Münchener Rück – Findet das Trauerspiel seine Fortsetzung? Hauptdiskussion
3 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
4 Bericht: Weiterer Rekord bei Einbürgerungen Hauptdiskussion
5 ROUNDUP/Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Jetzt wird’s dramatisch – Gold bald unter 4.000 US-Dollar?

13:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI Kosten bremsen Softwarewerte: Oracle Aktie unter Druck Milliarden…

13:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Autonomes Fahren als Kurstreiber: Tesla Aktie profitiert Analyst …

13:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax vor der EZB und US-Preisdaten: E.ON – Das könnte bald wieder …

12:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Oracle mit Zahlen: Anleger verunsichert - Aktienkurs bricht an

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold Schock: Citi warnt, JP Morgan optimistisch

Gestern 19:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreis-Rätsel: Krieg ja, Rally nein

Gestern 18:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

G Klasse gegen Shahed Drohnen: Mercedes wagt den Rüstungsschritt

Gestern 17:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer