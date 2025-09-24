Doppelschlag in Colorado Bohrstart fix
Die Aktien von Alibaba sind auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren gestiegen, nachdem der Konzern angekündigt hat, seine KI-Investitionen massiv zu erhöhen. Damit schließt sich das Unternehmen einer Welle von Tech-Giganten an, die im globalen Rennen um technologische Durchbrüche immer höhere Summen einsetzen. Die offensive Strategie soll die Position Alibabas in China sichern und der Aktie Auftrieb geben.
Milliarden für die KI-Zukunft
Alibaba-CEO Eddie Wu prognostiziert, dass die weltweiten KI-Investitionen in den nächsten fünf Jahren auf rund 4 Billionen US-Dollar steigen werden. Um mitzuhalten, wird Alibaba seinen bereits existierenden Plan, einen hohen dreistelligen Milliardenbetrag in Yuan zu investieren, noch weiter aufstocken. Die Investitionen fließen in die Entwicklung von KI-Modellen und den Aufbau von Rechenzentren.

"Full-Stack"-Strategie im Fokus
Die aggressive Strategie von Alibaba zielt auf einen sogenannten "Full-Stack"-Ansatz ab. Das Unternehmen will nicht nur KI-Dienste entwickeln, sondern auch die zugrunde liegende Infrastruktur wie Chips selbst bauen. Diese Entscheidung wird auch durch die US-Exportkontrollen getrieben, die chinesischen Unternehmen den Zugang zu den fortschrittlichsten Chips von Konkurrenten erschweren.

Analysten sehen einen Stimmungstreiber
Die euphorische Reaktion der Märkte unterstreicht die globale Begeisterung für KI. Viele Anleger sehen die Ausgaben als ein Zeichen für das wachsende Vertrauen in die Technologie. Doch Analysten bleiben skeptisch. Sie argumentieren, dass derartige massive Investitionen bei Alibaba und anderen Unternehmen eher als Treiber für die Marktstimmung dienen, anstatt direkt zu signifikanten Gewinnen zu führen

Stimmung in der Community
Die jüngsten Kursbewegungen der Alibaba-Aktie haben in der Börsennews-Community zu einer überwiegend positiven Stimmung geführt. Viele Nutzer berichten von Gewinnen und einem Erreichen des Einstiegskurses. Die Diskussion dreht sich vor allem um die Frage, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Gewinne zu realisieren oder die Positionen in Erwartung weiterer Kursanstiege zu halten. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
