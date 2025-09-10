Alibaba attackiert Meituan

Alibaba startet mit der Amap-Funktion „Street Stars“ eine milliardenschwere Offensive gegen Rivalen Meituan im Markt für Restaurant- und Hotelbewertungen. Parallel sorgt die Cloud-Sparte mit starkem KI-Wachstum für Begeisterung bei Analysten, die ihre Kursziele deutlich anheben. Trotz geopolitischer Risiken und hohem Investitionsdruck zeigt der Konzern damit klaren Willen zur Rückkehr auf den Wachstumspfad.
Angriff auf Meituans Kernmarkt

Alibaba geht in die Vollen: Mit der neuen Amap-Funktion „Street Stars“ fordert der E-Commerce-Gigant den Rivalen Meituan direkt heraus. Die App bietet Restaurant- und Hotelbewertungen und startet in 300 chinesischen Städten. Um den Rollout zu beschleunigen, lockt Alibaba die Nutzer mit satten Subventionen in Höhe von einer Milliarde Yuan (140 Millionen Dollar). Ziel ist es, sich als führende Plattform für Konsum- und Lifestyle-Services zu etablieren – ein Bereich, in dem Meituan bislang die Nase vorn hatte.

Analysten feiern Alibabas Cloud-Boom

Parallel zum Vorstoß im Services-Segment sorgt die Cloud-Sparte für Auftrieb an den Märkten. Barclays, Citigroup, Jefferies und Benchmark hoben ihre Kursziele für die Aktie an. Grund ist das starke Wachstum der Cloud Intelligence-Division: Im jüngsten Quartal kletterte der Umsatz um 26 Prozent. Besonders eindrucksvoll: Die KI-Umsätze legten bereits das achte Quartal in Folge dreistellig zu. Dieses Momentum unterstreicht Alibabas konsequente Investitionen in KI-Infrastruktur und die wachsende Nachfrage von Unternehmen, die eigene Modelle entwickeln und trainieren wollen.

Auch international stärkt der Konzern seine Position. Am 8. September kündigte Alibaba eine erweiterte Partnerschaft mit Bosch an. Der Fokus liegt auf Smart-Cockpit-Lösungen für die Automobilindustrie, die auf Alibabas Cloud- und KI-Technologien basieren.

Strategischer Kraftakt in schwierigem Umfeld

Alibaba kämpft an mehreren Fronten: Einerseits bedeutet die Expansion in lokale Services hohen Kapitalaufwand, andererseits baut das Unternehmen gezielt neue Stabilität auf. Angesichts geopolitischer Spannungen und US-Beschränkungen bei High-End-Chips investiert der Konzern in eigene KI-Halbleiter, um Abhängigkeiten zu verringern.

Nach Jahren regulatorischen Drucks signalisiert die aktuelle Offensive den klaren Willen zur Rückkehr in den Wachstumskurs. Investoren blicken gespannt auf den für Mitte November erwarteten Quartalsbericht. Ob sich die milliardenschweren Investitionen in KI und Services schon kurzfristig in belastbare Zahlen übersetzen, bleibt offen. Fest steht: Die Mehrzahl der Analysten sieht die Aktie weiterhin auf „Buy“ – und damit das Potenzial, dass der Markt Alibabas langfristige Wachstumsstory noch nicht vollständig eingepreist

Bn-Redaktion/aw
