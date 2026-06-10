Allianz-Aktie

Warum jetzt 1,34 Milliarden zählen 10.06.2026, 13:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Bild von www.allianz.com
Die Allianz setzt ihr Aktienrückkaufprogramm konsequent fort und hat seit Mitte März bereits rund 3,1 Millionen eigene Aktien für etwa 1,16 Milliarden Euro erworben. Durch den geplanten Einzug der zurückgekauften Aktien sinkt die Zahl der umlaufenden Anteilsscheine, was den Gewinn je Aktie rechnerisch erhöhen kann. Mit noch rund 1,34 Milliarden Euro verbleibendem Rückkaufvolumen könnte das Programm der Allianz-Aktie in ruhigen Marktphasen zusätzliche Unterstützung geben.
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Millionenpakete in ruhiger Börsenphase

Die Allianz setzt ihr laufendes Aktienrückkaufprogramm mit hohem Tempo fort. In einer vergleichsweise ruhigen Marktphase sammelt der Versicherungskonzern weiter eigene Papiere ein und hat inzwischen nahezu die Hälfte des geplanten Milliardenvolumens umgesetzt. Allein in der ersten Juniwoche kaufte das Management innerhalb von fünf Handelstagen rund 448.000 Allianz-Aktien zurück. Dafür gab der Konzern gut 167 Millionen Euro aus.

Die Käufe wurden über die gesamte Handelswoche verteilt. Am 1. Juni erwarb die Allianz 113.470 eigene Aktien, am 2. Juni folgten 65.000 Stück. Am 3. Juni fiel die Tranche mit 128.932 Aktien besonders groß aus. Danach kaufte der Konzern am 4. Juni weitere 79.000 Anteilsscheine und am 5. Juni nochmals 62.012 Stück. Damit zeigt sich, dass das Rückkaufprogramm nicht nur symbolischen Charakter hat, sondern konsequent am Markt umgesetzt wird.

Eingezogene Aktien verändern die Rechnung

Seit dem Start des Programms Mitte März hat die Allianz bereits 3,1 Millionen eigene Aktien eingesammelt. Das bisher eingesetzte Kapital beläuft sich auf rund 1,16 Milliarden Euro. Damit ist fast die Hälfte des bewilligten Budgets bereits ausgeschöpft. Der Rückkauf ist Teil einer Kapitalmaßnahme, bei der die erworbenen Anteilsscheine nicht dauerhaft im Bestand bleiben sollen. Die Allianz will die zurückgekauften Aktien vollständig einziehen.

Dieser Schritt reduziert das Grundkapital des Konzerns. Für Aktionäre ist vor allem der rechnerische Effekt relevant: Wenn künftig weniger Aktien im Umlauf sind, verteilen sich die Gewinne auf eine kleinere Zahl von Anteilsscheinen. Dadurch steigt der Gewinn je Aktie rechnerisch, sofern sich die Ertragslage nicht entsprechend verschlechtert. Die Rückkäufe erfolgen streng limitiert über Xetra sowie über alternative Handelsplätze. Damit bleibt der Ablauf klar geregelt und an die üblichen Marktmechanismen gebunden.

Noch 1,34 Milliarden Euro als Kursstütze im Markt

An der Börse sorgt das Programm für zusätzliche Stabilität. Die Allianz-Aktie notiert aktuell bei 379,00 Euro und weist damit nur ein minimales Tagesminus auf. Auf Wochensicht steht ein Plus von 2,54 Prozent zu Buche. In einem Umfeld ohne große Impulse kann ein laufendes Rückkaufprogramm die Nachfrage nach der Aktie stützen, weil der Konzern selbst regelmäßig als Käufer am Markt auftritt.

Bis zum Jahresende stehen der Allianz noch gut 1,34 Milliarden Euro für weitere Käufe zur Verfügung. Dieses verbleibende Volumen kann in den kommenden Monaten als zusätzlicher Nachfragefaktor wirken und dem Papier in ruhigeren Marktphasen einen gewissen Puffer geben. Für börseninteressierte Leser bleibt damit vor allem die Kapitalrückführung im Fokus: Der Konzern setzt erhebliche Mittel ein, reduziert die Zahl der umlaufenden Aktien und nähert sich beim Rückkaufprogramm bereits der Halbzeitmarke.

Bn-Redaktion/aw
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