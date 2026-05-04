Allianz unter 380 Euro

Korrektur-Alarm vor der Rekord-Dividende – Jetzt noch zugreifen? 04.05.2026, 17:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Allianz
© Bild von Natalie auf Pixabay
Die Allianz-Aktie sorgt zum Wochenstart für Stirnrunzeln. Das DAX-Schwergewicht rutscht mit einem Minus von 2,81 Prozent unter die psychologisch wichtige Marke von 380 Euro und notiert aktuell bei 377,40 Euro. Nach zwei Verlusttagen in Folge fragen sich Anleger nun, ob der Titel vor der Hauptversammlung am Donnerstag lediglich Luft holt oder eine größere Korrektur bevorsteht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 377,90 EUR -2,92 % Lang & Schwarz

Barclays-Abstufung trifft auf Dividenden-Fantasie
Ein wesentlicher Grund für den Verkaufsdruck ist eine neue Analyse der britischen Investmentbank Barclays. Die Experten stuften die Aktie auf "Underweight" herab und riefen ein Kursziel von 350 Euro auf. Als Begründung werden strukturelle Risiken durch künstliche Intelligenz im Versicherungssektor angeführt. Dem entgegen steht die enorme Anziehungskraft der bevorstehenden Ausschüttung: Am 7. Mai soll die Hauptversammlung eine Rekord-Dividende von 17,10 Euro pro Aktie absegnen, was einer Rendite von rund 4,5 Prozent entspricht.

Charttechnik im Fokus: Wo findet die Aktie Halt?
Trotz des Dämpfers bleibt das langfristige Bild stabil, solange die Unterstützung im Bereich von 365 Euro hält. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 148 Milliarden Euro ist die Allianz weiterhin eine tragende Säule des DAX. Viele Marktteilnehmer werten den aktuellen Rücksetzer eher als technische Konsolidierung, nachdem das Momentum beim Anlauf auf die 400-Euro-Marke vorerst erschöpft war. Für Dividenden-Jäger bietet der Kursrückgang kurz vor dem "Ex-Tag" nun eine rechnerisch günstigere Einstiegsbasis.

Fazit: Nervenprobe vor dem Donnerstag
Die kommenden Tage werden für die Allianz-Aktie zur Belastungsprobe. Während die Barclays-Skepsis für Gegenwind sorgt, dürften der massive Geldregen am 12. Mai (Zahltag) und die robuste fundamentale Verfassung stützend wirken. Anleger sollten die Marke von 375 Euro genau beobachten. Gelingt hier die Stabilisierung, könnte die HV-Woche trotz des holprigen Starts noch einen versöhnlichen Abschluss finden, bevor die Aktie am Freitag technisch um den Dividendenbetrag bereinigt wird.

Bn-Redaktion/js
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