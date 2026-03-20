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Alphabet greift an

Top-Forscher treibt KI-Offensive 20.03.2026, 13:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Google
© Symbolbild von Adarsh Chauhan auf Unsplash
Alphabet verstärkt seine KI-Strategie mit einem hochkarätigen Neuzugang von Bridgewater, um Forschung und Kommerz enger zu verzahnen. Gleichzeitig wächst der regulatorische Druck, insbesondere in Großbritannien, wo neue Regeln zur Datennutzung und Marktmacht diskutiert werden. Trotz massiver Milliardeninvestitionen bleibt die Zukunft unsicher, da Wettbewerb und kartellrechtliche Risiken weiter zunehmen.
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Strategischer Coup: DeepMind holt Top-Forscher von Bridgewater

Alphabet schärft sein Profil im globalen KI-Wettlauf mit einer prominenten Verpflichtung: DeepMind-Gründer Demis Hassabis bestätigte am Mittwoch, dass Jasjeet Sekhon als neuer Chief Strategy Officer einsteigt. Sekhon wechselt vom weltgrößten Hedgefonds Bridgewater Associates, wo er zuletzt als Forschungschef für Künstliche Intelligenz tätig war. Künftig soll er bei der Google-Tochter sowohl die wissenschaftliche Agenda als auch die kommerzielle Ausrichtung prägen. Die Personalie signalisiert, wie ernst es Alphabet mit der Verzahnung von Spitzenforschung und Markteinführung ist. Insbesondere seine Erfahrung im maschinellen Lernen und in der Verarbeitung großer Datenmengen dürfte die Entwicklung leistungsfähiger Modelle wie der Gemini-3-Serie beschleunigen und die Position im Wettbewerb mit OpenAI und Anthropic festigen.

Streit um Daten, Reichweite und Marktmacht

Parallel zu dieser strategischen Verstärkung verschärft sich das regulatorische Umfeld. In Großbritannien arbeitet Google an neuen Kontrollmechanismen, um den Anforderungen der Wettbewerbsbehörde CMA zu entsprechen. Geplant sind Optionen, mit denen Webseitenbetreiber der Nutzung ihrer Inhalte für generative KI-Funktionen widersprechen können. Hintergrund ist die Kritik von Medienunternehmen, Google nutze seine Dominanz im Suchgeschäft, um Verlage faktisch zur Bereitstellung ihrer Daten für KI-Systeme zu bewegen. Der britische Verlegerverband fordert darüber hinaus eine klarere Trennung zwischen Such- und KI-Crawlern. Als Beleg für die Auswirkungen der KI-Integration verweisen die Verlage auf einen Rückgang der Klickraten bei akademischen Referenzdiensten um 19 Prozent. Die Auseinandersetzung verdeutlicht, wie stark sich die Kräfteverhältnisse zwischen Plattformen und Inhalteanbietern im Zuge der KI-Expansion verschieben.

Kapitaloffensive und Börsenblick: Milliardenwette mit offenem Ausgang

Die Entwicklungen fallen in eine Phase massiver Investitionen. Alphabet plant für 2026 Ausgaben in Höhe von 175 bis 185 Milliarden US-Dollar, nahezu eine Verdopplung gegenüber den 91 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2025. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der KI-Infrastruktur, von Rechenzentren bis hin zu spezialisierten Chips und Modellen. An den Kapitalmärkten wird dieser Kurs derzeit vergleichsweise nüchtern eingeordnet: Bei einem Kurs von 265,75 Euro notiert die Aktie leicht unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 271,20 Euro, weist jedoch auf Sicht von zwölf Monaten ein Plus von rund 77 Prozent auf. Gleichzeitig bleibt die regulatorische Unsicherheit hoch. In den USA hat das Justizministerium Anfang Februar Berufung im laufenden Kartellverfahren rund um die Google-Suche eingelegt. Damit steht Alphabet vor der Herausforderung, seine ambitionierte KI-Strategie und die hohen Investitionen mit zunehmenden kartellrechtlichen Auflagen in Einklang zu bringen, während der Wettbewerb um technologische Führung weiter an Intensität gewinnt.

Bn-Redaktion/aw
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