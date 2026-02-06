Amazon Absturz

Anleger fliehen wegen gigantischen Ausgaben 06.02.2026, 18:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Amazon
© Foto von BoliviaInteligente auf Unsplash
Der Tech-Gigant Amazon schockt die Börse mit einem Investitionsplan der Superlative. Weil der Konzern Unsummen in den KI-Ausbau stecken will, ergreifen Anleger panisch die Flucht. Die Angst vor uferlosen Kosten überschattet die eigentlich soliden Wachstumszahlen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Amazon 175,05 EUR +2,14 % Lang & Schwarz

Teure Wette auf Zukunft
Der Online-Riese Amazon hat angekündigt, seine Ausgaben in diesem Jahr massiv nach oben zu schrauben. Um im brutalen Wettlauf um Künstliche Intelligenz die Führung zu übernehmen, sollen unfassbare Summen in neue Rechenzentren und Chips fließen. Doch statt Applaus erntet der Konzern einen massiven Kursrutsch, da diese Kosten die kurzfristigen Gewinnaussichten drastisch drücken.

Aktienanalyse

Markt hat genug gesehen
An der Wall Street geht die Angst um, dass sich diese gewaltige Materialschlacht am Ende nicht rechnet. Investoren strafen Amazon ab, weil die Ausgaben derzeit deutlich schneller wachsen als die tatsächlichen Erträge aus dem KI-Geschäft. Ähnlich wie bei der Konkurrenz fragen sich viele Experten, wann diese Milliarden-Investitionen eigentlich wieder eingespielt werden sollen.

Solides Kerngeschäft ignoriert
Dabei laufen die eigentlichen Motoren des Konzerns durchaus rund. Sowohl die wichtige Cloud-Sparte als auch der klassische Online-Handel zeigten zuletzt Stärke und wuchsen schneller als erwartet. Doch diese positiven Signale verpuffen an der Börse völlig angesichts der Sorge vor einem endlosen Investitionszyklus im Tech-Sektor.

Vision gegen harte Realität
Das Management von Amazon sieht in den Ausgaben eine einmalige historische Chance, das Unternehmen für immer zu verändern. Doch die Börse fordert derzeit Beweise statt teurer Visionen. Solange die Profitabilität unter dem Investitionswahn leidet, dürften Anleger bei der Aktie extrem nervös bleiben.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MN2RM8
Ask: 0,86
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MJ0LXB
Ask: 3,91
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN2RM8 MJ0LXB. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
3 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
6 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
7 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Bitcoin Wahnsinn: Kurs springt plötzlich wieder steil hoch

19:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

China Deal: Nvidia spielt mit dem Feuer

18:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungsboom: Europa rüstet auf: Warum Milliarden für …

14:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Made in Germany: Börse unter Strom: Diese Signale lassen Anleger …

13:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing im Lieferketten-Chaos: Milliardenlast für Airlines

13:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex überrascht: Starke Aufträge in Europa

13:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax vor wichtige US-Daten: Rheinmetall – Sind das schon wieder …

12:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stellantis verbrennt Milliarden: E-Auto-Strategie gescheitert?

11:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer