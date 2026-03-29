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Aktie in entscheidender Phase 29.03.2026, 09:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Amazon: Aktie in entscheidender Phase
© Bild: istockphoto.com/Aziz Shamuratov
Das Börsenjahr 2026 war bislang für die Amazon-Aktie ein gebrauchtes Börsenjahr. Tat sich die Aktie im Januar „nur“ schwer damit, Aufwärtsmomentum zu kreieren, geriet die Aktie im Februar unter die Räder.
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Amazon 173,20 EUR +0,12 % Lang & Schwarz

Die Anfang Februar vorgelegten Q4-Zahlen waren leider auch nicht dazu angetan, die Stimmung ins Positive zu drehen. Der Markt sorgte sich um die Höhe der geplanten Investitionen. Zudem blieb der Ausblick auf das 1. Quartal 2026 etwas hinter den Erwartungen zurück. Im Ergebnis sackte der Aktienkurs ab. Von diesem Rückschlag erholte sich die Aktie bis heute nicht richtig.

Amazon – Aktie in entscheidender Phase

Nach der Enttäuschung über die Zahlen sackte die Amazon-Aktie (WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ) in Richtung 200 US-Dollar ab. Nur mit Mühe gelang es der Aktie, diese eminent wichtige Unterstützungszone zu verteidigen. Die eine oder andere Schrecksekunde musste Amazon allerdings überstehen.

Chartanalyse zur Aktie

In den letzten Wochen entwickelte sich eine Seitwärtsbewegung. Die wichtige Unterstützung um 200 US-Dollar hielt dem enormen Druck bislang stand. Das ist der positive Aspekt. Weniger positiv ist jedoch der Umstand, dass es Amazon in der aktuellen Situation nicht gelingen will, adäquates Aufwärtsmomentum zu entwickeln. So notiert die Aktie unverändert unterhalb des wichtigen Widerstands von 220 US-Dollar und damit unterhalb der wichtigen 200-Tage-Linie. Das bärische Kreuzen der 200-Tage-Linie Anfang Februar wirkt noch immer nach.

Zusammengefasst

Innerhalb eines hochgradig nervösen Aktienmarktes gelingt es der Amazon-Aktie nicht, den Widerstand um 220 US-Dollar zu überwinden und so aus charttechnischer Sicht eine Entlastung herbeizuführen. Man muss es fast schon als Erfolg bewerten, dass bislang die Unterstützung bei 200 US-Dollar hält. Das Verlassen dieser Handelsspanne dürfte der Aktie belastbare Signale liefern. So würde ein Ausbruch über die 220 US-Dollar der Amazon-Aktie Aufwärtspotenzial in Richtung 240 US-Dollar / 250 US-Dollar eröffnen. Ein Rücksetzer unter die 200 US-Dollar könnte hingegen weitere Abgaben in Richtung 180 US-Dollar provozieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen die Amazon-Aktie nach wie vor mit „overweight“ ein. Das Kursziel hoben die US-Amerikaner von 265 US-Dollar auf 280 US-Dollar an. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays stufen Amazon ebenfalls mit „overweight“ ein. Das Kursziel sehen die Briten nach wie vor bei 300 US-Dollar. Die Analysten von Jefferies schlagen in die gleiche Kerbe. Ihr Votum lautet „buy“ und das Kursziel 300 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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