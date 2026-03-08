Anzeige
+++Der 9,5 Mio. € Kupferfehler des Marktes Und solche Fehler korrigieren sich schnell+++
Amazon AWS setzt auf Anthropic

8-Milliarden-Wette trotz Blacklist 08.03.2026, 16:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Amazon
© Symbolbild von Abid Shah auf Unsplash
Amazon Web Services (AWS) hält an seiner strategischen Partnerschaft mit dem KI-Startup Anthropic fest, obwohl die Technologie des Unternehmens von US-Verteidigungsbehörden auf eine Blacklist gesetzt wurde. Der Cloud-Konzern zieht dabei eine klare Trennlinie: Während kommerzielle Kunden weiterhin Zugriff auf die Claude-Modelle erhalten, bleiben Projekte mit Bezug zum US-Verteidigungsministerium ausgeschlossen. Damit verteidigt Amazon eine der größten KI-Investitionen der vergangenen Jahre – eine Wette über 8 Milliarden Dollar.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Amazon 182,34 EUR -0,60 % Lang & Schwarz

Pentagon-Konflikt: KI-Zugang bleibt für Unternehmen offen

Am 6. März 2026 bestätigte Amazon offiziell, dass Anthropics Modelle weiterhin über AWS Bedrock verfügbar bleiben. Die Plattform ermöglicht Unternehmen den Zugriff auf verschiedene KI-Modelle innerhalb der AWS-Cloud. Einschränkungen gelten jedoch für Anwendungen, die mit dem US-Verteidigungsministerium verbunden sind.

Hintergrund ist eine Entscheidung des Pentagon, Anthropic als "Lieferkettenrisiko" einzustufen. Auslöser war die Haltung des Unternehmens, keinen uneingeschränkten Zugang zu seiner KI für Massenüberwachung oder vollständig autonome Waffensysteme zu gewähren. Anthropic kündigte an, diese Einstufung juristisch anzufechten.

Amazon steht mit dieser Entscheidung nicht allein. Auch Microsoft und Google setzen ihre Zusammenarbeit mit Anthropic fort. Die großen Cloud-Anbieter verfolgen dabei eine ähnliche Strategie: KI-Modelle bleiben für Unternehmenskunden verfügbar, während militärische oder sicherheitsrelevante Regierungsprojekte gesondert behandelt werden.

500.000 Trainium-2-Chips: Die Infrastruktur hinter Amazons KI-Strategie

Die Partnerschaft zwischen Amazon und Anthropic ist eng mit der Infrastrukturstrategie von AWS verknüpft. Seit 2023 investierte Amazon insgesamt 8 Milliarden Dollar in das KI-Startup. Im Gegenzug verpflichtete sich Anthropic, 500.000 der hauseigenen Trainium-2-Chips von Amazon zu nutzen.

Diese Chips bilden das technologische Fundament für "Project Rainier", ein Rechenzentrum im Wert von 11 Milliarden Dollar. Die Anlage ist speziell für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle ausgelegt. Anthropics Claude-Modelle sind bereits tief in AWS Bedrock integriert und gehören zu den zentralen KI-Angeboten der Plattform.

Parallel dazu hat Amazon milliardenschwere Verträge mit US-Bundesbehörden für Cloud- und KI-Dienste gewonnen. Genau hier entsteht die strategische Herausforderung: Einerseits baut AWS seine Position im Regierungsgeschäft aus, andererseits investiert der Konzern massiv in KI-Partner, deren Technologie teilweise unter politischen oder regulatorischen Druck gerät.

Rekordinvestitionen drücken den freien Cashflow

Die Diskussion um Anthropic fällt in eine Phase intensiver Investitionen bei Amazon. AWS bleibt weiterhin die wichtigste Gewinnquelle des Konzerns, sieht sich jedoch wachsender Konkurrenz durch Google Cloud und Microsoft Azure gegenüber.

Finanziell zeigt sich ein gemischtes Bild: Der operative Cashflow von Amazon stieg 2025 um 20 Prozent auf 139,5 Milliarden Dollar. Gleichzeitig sank der freie Cashflow deutlich von 38,2 Milliarden Dollar auf 11,2 Milliarden Dollar. Hauptgrund sind stark steigende Ausgaben für Infrastruktur.

Allein 2025 investierte Amazon 131,8 Milliarden Dollar in Sachanlagen. Für 2026 plant das Unternehmen rund 200 Milliarden Dollar – ein Plus von etwa 53 Prozent. Ein erheblicher Teil dieser Mittel fließt in Rechenzentren, KI-Chips und den Ausbau der Cloud-Kapazitäten.

Mit einem Auftragsbestand von 244 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 40 Prozent entspricht, bleibt die Nachfrage nach AWS-Services hoch. Gleichzeitig beobachten Marktteilnehmer genau, ob die steigenden Infrastrukturkosten und die komplexer werdenden regulatorischen Rahmenbedingungen die Dynamik des Cloud-Geschäfts beeinflussen. Besonders im Fokus stehen die nächsten Quartalszahlen, die Amazon Ende April vorlegen will.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ48UC
Ask: 0,98
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VJ41GE
Ask: 2,65
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ48UC VJ41GE. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
2 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
3 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
4 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
5 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Thyssenkrupp: Kommt der große Konzernumbau schneller als gedacht?

16:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Commerzbank – Aktie …

8:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk mit Zahlen: Trendwende der Aktie lässt noch auf sich warten

8:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

U-Boot-Auftrag rückt näher: ThyssenKrupp Marine Systems im Rennen …

Gestern 16:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rechtsstreit kurz vor Produktionsstart: Tesla Aktie im Blick …

Gestern 14:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax taumelt ins Wochenende: Deutsche Telekom muss nun entscheidend …

Gestern 9:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marvell Technology nach Zahlen: Spektakulär ist noch untertrieben. …

Gestern 9:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Machtkampf: Kann Trump entscheiden wer die Chips bekommt?

Freitag 17:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer