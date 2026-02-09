Der Shakeout:
Chip Aktie schießt plötzlich hoch 09.02.2026, 17:22 Uhr

Der Cloud-Gigant Amazon macht ernst und bindet STMicroelectronics noch enger an sich. Durch einen cleveren Deal sichert sich der US-Konzern nicht nur Hardware, sondern auch die Option auf eine direkte Beteiligung. An der Börse sorgt die Nachricht bei den Europäern für einen sofortigen Kurssprung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
STMicroelectronics 27,56 EUR +9,52 % Baader Bank
Amazon 177,13 EUR -0,29 % Lang & Schwarz

Wichtige Allianz geschmiedet
Amazon (AWS) braucht massiv Hardware für seine expandierenden Rechenzentren. STMicroelectronics soll nun Chips liefern, die für das Energiemanagement und die Vernetzung der riesigen KI-Server unverzichtbar sind. Damit festigt der US-Konzern seine Lieferkette in einem hart umkämpften Markt, in dem spezialisierte Hardware derzeit ein knappes Gut ist.

Option auf Aktien
Der Vertrag enthält eine spannende finanzielle Klausel für STMicroelectronics. Amazon erhält das Recht, Millionen von Aktien des Chip-Herstellers zu einem festen Preis zu erwerben. Diese Optionen sind direkt an das Auftragsvolumen gekoppelt – je mehr Chips fließen, desto größer kann der Anteil werden.

Boom abseits von Nvidia
Der Deal zeigt deutlich, dass der KI-Hype nicht nur die bekannten Hersteller von Hochleistungsprozessoren beflügelt. Auch klassische Chips für Stromversorgung sind gefragt, was STMicroelectronics in den Fokus rückt. Investoren erkennen zunehmend, dass ohne diese Basistechnologie kein modernes Rechenzentrum läuft.

Licht und Schatten
Für STMicroelectronics kommt der Deal zur richtigen Zeit, da das wichtige Auto-Geschäft laut Management noch immer wackelt. Während die Nachfrage bei Unterhaltungselektronik langsam wieder anzieht, bleibt die Automobilbranche ein Sorgenkind. Die Partnerschaft mit Amazon könnte hier als wichtiger Stabilisator für die künftige Bilanz wirken.

