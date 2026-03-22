Amazon entfesselt Roboter-Revolution

Logistik vor Umbruch 22.03.2026, 15:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Robohunde liefern Pakete
© Symbolbild erstellt mit DALL-E
Amazon treibt die Automatisierung seiner Logistik mit der Übernahme des Robotik-Startups Rivr massiv voran und setzt dabei auf autonome Systeme für die letzte Meile. Parallel investiert der Konzern Milliarden in seine Cloud-Sparte AWS und sichert sich große Mengen an KI-Chips von Nvidia, um im Wettbewerb führend zu bleiben. Trotz dieser ambitionierten Strategie bleibt die Aktie unter Druck, da Investoren auf konkrete Ergebnisse der hohen Investitionen warten.
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Roboter-Offensive in der Logistik nimmt Fahrt auf

Amazon treibt die Automatisierung seiner Lieferketten mit Nachdruck voran und setzt dabei verstärkt auf innovative Robotiklösungen. Mit der Übernahme des Schweizer Startups Rivr sichert sich der Konzern Zugang zu einer Technologie, die speziell für die „letzte Meile“ entwickelt wurde. Die Maschinen, intern als „Hunde auf Rollschuhen“ beschrieben, sind in der Lage, Treppen zu steigen und unwegsames Gelände zu bewältigen. Ihr Einsatzgebiet liegt darin, Pakete autonom vom Lieferfahrzeug bis zur Haustür zu transportieren.

Bereits 2024 hatte sich Amazon über seinen Industrial Innovation Fund an Rivr beteiligt. Insgesamt sammelte das Unternehmen 25 Millionen US-Dollar ein, bevor es nun für rund 100 Millionen US-Dollar vollständig übernommen wurde. Künftig soll die Technologie als Grundlage für sogenannte „Physical AI“ dienen. Dabei handelt es sich um Systeme, die mittels Reinforcement Learning lernen, sich in komplexen realen Umgebungen zu orientieren und eigenständig zu agieren.

Milliarden-Investitionen stärken die Cloud-Infrastruktur

Parallel zur Logistik-Offensive baut Amazon auch seine Cloud-Sparte AWS massiv aus. Im Zentrum steht ein groß angelegter Liefervertrag mit Nvidia, der bis zu eine Million KI-Chips umfasst. Die Auslieferung soll ab 2026 beginnen und bis Ende 2027 laufen. Enthalten sind sieben verschiedene Chip-Typen, darunter moderne Blackwell- und Rubin-Architekturen sowie spezialisierte Lösungen für Netzwerke und Inferenz.

Der Deal ist Teil eines umfassenden Investitionsprogramms, das für die Jahre 2025 und 2026 ein Volumen von insgesamt 100 Milliarden US-Dollar vorsieht. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen großen Cloud-Anbietern wie Google und Microsoft zu sichern. Insbesondere beim Training großer Sprachmodelle sowie bei der Echtzeit-Inferenz von KI-Anwendungen gilt leistungsfähige Hardware als entscheidender Faktor.

Bewertung unter Druck – Markt wartet auf Ergebnisse

Trotz der ambitionierten strategischen Initiativen zeigt sich die Aktie aktuell mit Abschlägen. Der Kurs liegt rund 27 Prozent unter dem durchschnittlichen Analystenpreisziel von 280 US-Dollar. Der Konsens unter Analysten lautet weiterhin „Moderate Buy“, wenngleich einige Häuser ihre Erwartungen zuletzt nach unten angepasst haben. Hintergrund ist vor allem der hohe Kapitalbedarf, der mit dem laufenden KI-Investitionszyklus einhergeht.

Ein gemischtes Bild ergibt sich zudem bei den Insidertransaktionen. Während Standard Investments LLC seine Beteiligung im dritten Quartal um 92 Prozent ausgebaut hat, trennten sich CEO Andy Jassy und AWS-Chef Matthew S. Garman zuletzt von Aktien im Millionenwert. Für viele Marktteilnehmer dürfte entscheidend sein, wann sich die umfangreichen Investitionen konkret in messbaren Fortschritten niederschlagen – sei es durch stärkeres Wachstum bei AWS oder durch Effizienzgewinne in der Logistik.

Bn-Redaktion/aw
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