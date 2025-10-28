Anzeige
AMD beschleunigt

Die zweite Welle der Halbleiterrevolution 28.10.2025, 09:20 Uhr

AMD beschleunigt: Die zweite Welle der Halbleiterrevolution
© Symbolbild von Timothy Dykes auf Unsplash
Die Aktie von Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) notiert aktuell bei 220 EUR und bleibt damit auf einem bemerkenswert hohen Niveau – getrieben durch den weltweiten KI-Boom und neue technologische Kooperationen. Nach Monaten kontinuierlicher Kursgewinne hat AMD in der vergangenen Woche gleich mehrere strategische Schritte angekündigt: eine Partnerschaft mit OpenAI, neue Chip-Designs für das US-Energieministerium und einen technologischen Durchbruch bei Quantencomputing in Kooperation mit IBM. Analysten sehen darin ein klares Signal, dass AMD seinen Platz zwischen Nvidia und Intel nicht nur behaupten, sondern ausbauen will.
AMD, OpenAI und die neue KI-Front

Mit der am Freitag veröffentlichten strategischen Partnerschaft zwischen AMD und OpenAI zielt das Unternehmen auf eine tiefere Integration in das Ökosystem generativer KI. OpenAI will künftig Teile seiner Cloud-Trainingsinfrastruktur auch mit AMDs MI400X-Acceleratoren betreiben, die eine alternative Plattform zu Nvidias dominierender Hopper-Architektur bieten sollen.
Nach Angaben von AMD-CEO Lisa Su verzeichnet das Unternehmen „eine Nachfrageexplosion im Bereich spezialisierter KI-Beschleuniger“, die in den kommenden zwölf Monaten einen Umsatzanstieg von über 35 % in diesem Segment ermöglichen könnte.

Quantencomputing mit IBM

Parallel zur KI-Offensive kündigte AMD eine technische Kooperation mit IBM an, die darauf abzielt, AMD-Grafikprozessoren in die Simulation von Quantenalgorithmen zu integrieren. Diese Integration könnte mittelfristig den Übergang zwischen klassischer und quantenbasierter Rechenarchitektur revolutionieren.
Die Nachricht ließ die Aktie um rund 4 % am Freitag steigen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Analysten sehen in diesem Schritt einen Hinweis darauf, dass AMD sich breiter aufstellt – nicht mehr nur als Nvidia-Rivale, sondern als integraler Bestandteil der zukünftigen Recheninfrastruktur.

Neue Aufgaben im Auftrag der US-Regierung

Ein weiteres Signal kam aus Washington: Das US-Energieministerium bestätigte die Zusammenarbeit mit AMD im Rahmen der Initiative „Frontier AI Compute“ – einem Milliardenprogramm zur Entwicklung sicherer, energieeffizienter Rechenzentren. AMD wird laut CNBC mit seinen EPYC-Prozessoren der fünften Generation und neuen Beschleunigermodulen zur Effizienzsteigerung beitragen.
Diese Entscheidung stärkt AMDs Position im öffentlichen Sektor, der bisher von Nvidia dominiert war. Die Regierung plant Investitionen von bis zu 1,2 Milliarden USD, wovon ein erheblicher Anteil in die Infrastruktur fließen soll, die AMD mitgestaltet.

Finanzielle Perspektive

Im vergangenen Quartal erzielte AMD einen Umsatz von 6,9 Milliarden USD, ein Plus von 8 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark wuchs der Bereich Data Center & AI, der allein 3,7 Milliarden USD zum Gesamtumsatz beitrug.
Das operative Ergebnis stieg um 23 %, während der Gewinn je Aktie (EPS) mit 1,07 USD leicht über den Erwartungen lag. Die Bruttomarge kletterte auf 52 %, was Analysten als „bemerkenswerte Verbesserung“ nach mehreren margenschwachen Quartalen bezeichnen.
Mit einer Marktkapitalisierung von 355 Milliarden USD zählt AMD inzwischen zu den wertvollsten Halbleiterkonzernen der Welt – und liegt nur noch knapp hinter Intel, während der Abstand zu Nvidia zwar groß, aber schrumpfend ist.

Bewertung und Risiko

Trotz der starken Fundamentaldaten warnen einige Marktbeobachter vor einer Überhitzung. Das KGV liegt bei 59, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 13,2 – Werte, die Wachstum einpreisen, das AMD erst noch liefern muss. Dennoch bleiben 23 von 30 befragten Analysten laut Bloomberg Intelligence bei einem „Buy“-Rating.
Bank of America erhöhte jüngst das Kursziel auf 245 USD, gestützt auf die „massive Ausweitung der KI-Produktpipeline und langfristige Kundenbindung“.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum überwiegt Optimismus – mit nüchterner Vorsicht.
Ein Nutzer schreibt: „AMD ist endlich aus Nvidias Schatten getreten. Die Partnerschaften mit OpenAI und IBM sind Gamechanger.“
Ein anderer mahnt: „Super News, aber die Bewertung ist sportlich. Ich hoffe auf eine Konsolidierung um 200 Euro.“
Mehrere Beiträge loben CEO Lisa Su für ihre „strategische Weitsicht und technologische Glaubwürdigkeit“, während einige Anleger auf kurzfristige Rücksetzer spekulieren, um günstiger nachzukaufen.
Das Fazit der Community: Langfristig bullish – kurzfristig volatil.

Fazit

Mit einem Kurs von 220 EUR präsentiert sich AMD als einer der spannendsten Akteure im globalen Technologiemarkt.
Die Kombination aus KI-Wachstum, Regierungsaufträgen und Forschungspartnerschaften hebt das Unternehmen klar von klassischen Wettbewerbern ab.
Sollte AMD die neuen Marktchancen effizient umsetzen, könnte die Aktie nicht nur in die nächste technologische Ära aufsteigen – sondern auch zur zentralen Säule der westlichen KI-Infrastruktur werden.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0)
