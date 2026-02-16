Anzeige
+++>>> Milliardenschwere Goldaktie: Steigende Produktionsmengen, operative Hebelwirkung und der Goldpreis könnten zusammen neue Impulse setzen <<<+++
AMD Expansion

Angriff auf Nvidias Dominanz 16.02.2026, 16:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild AMD
© Foto von Rubaitul Azad auf Unsplash
Der US-Chipkonzern Advanced Micro Devices (AMD) formiert eine strategische Allianz, um die Vormachtstellung des Marktführers Nvidia zu brechen. Gemeinsam mit dem indischen IT-Schwergewicht Tata Consultancy Services (TCS) soll eine massive Infrastruktur-Offensive in einem der weltweit wichtigsten Wachstumsmärkte gestartet werden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Tata Consultancy Services 2.708,20 INR +0,60 % Bombay
Advanced Micro Devices 174,74 EUR +0,02 % Lang & Schwarz
NVIDIA 154,32 EUR +0,12 % TTMzero RT

Ausbau der Kapazitäten
AMD hat eine Zusammenarbeit mit Tata Consultancy Services vereinbart, um moderne KI-Rechenzentrumstechnologie in Indien zu implementieren. Im Zentrum steht das sogenannte "Helios"-Design, ein Bauplan für Rechenzentren, mit dem eine Infrastrukturkapazität von bis zu 200 Megawatt unterstützt werden soll. Konzernchefin Lisa Su, die an einem Technologie-Gipfel vor Ort teilnimmt, betonte, dass Unternehmen nun von Pilotprojekten zur großflächigen Anwendung übergehen.

Wachstumsmarkt im Fokus
Der Vorstoß zielt auf Indien ab, das laut dem Institute for Human-Centered AI der Stanford University weltweit bereits an dritter Stelle in der KI-Wettbewerbsfähigkeit steht – hinter den USA und China. Das Land hat eine Historie schneller technologischer Skalierung bewiesen. TCS selbst hatte bereits Ende letzten Jahres Pläne angekündigt, in den Rechenzentrumsmarkt einzusteigen und Kapazitäten von bis zu 1,2 Gigawatt anzustreben.

Marktanteile verschieben sich
Die Dominanz von Nvidia bröckelt laut Beobachtern leicht. Arista Networks berichtet, dass AMD mittlerweile etwa 20 bis 25 Prozent der neuen Chip-Implementierungen für sich gewinnen kann. Zum Vergleich: Im Jahr 2025 entfielen noch 99 Prozent der KI-Chip-Einsätze auf Nvidia. Mit der neuen Partnerschaft will AMD diese Dynamik nutzen und Regierungen sowie Unternehmen beim Aufbau lokaler Rechenkapazitäten unterstützen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ8CRA
Ask: 0,71
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UJ8AWU
Ask: 3,69
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ8CRA UJ8AWU. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Japans Wirtschaft wächst deutlich schwächer als erwartet Hauptdiskussion
2 OLYMPIA/TV-Zahlen: Junge Zuschauer sorgen für Olympia-Boom Hauptdiskussion
3 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
4 Sorgen um PCK-Raffinerie: Bund will US-Sanktionen verhindern Hauptdiskussion
5 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: 5,8 Prozent mehr Geld für Beschäftigte der Länder Hauptdiskussion
7 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Allianz Trade überrascht: 36 Heraufstufungen

16:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF unter Druck: Energiekosten eskalieren!

16:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mercedes-Benz: Aktie taumelt nach Zahlen

16:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax fehlt es an Orientierung: Deutsche Bank – Aktie taumelt und …

14:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mercedes-Benz nach Zahlenschock wieder in der Spur: Wie weit trägt …

13:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vestas massiv unter Druck: Sind das jetzt schon wieder Kaufkurse?

10:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk: Analysten wittern Chance auf Comeback

Gestern 16:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Verdreifacht sich der Umsatz bis 2030?

Gestern 16:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer