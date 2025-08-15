AMD trotzt Handelsängsten

AMD trotzt Handelsängsten: Datacenter-Power als Trumpf
© Symbolbild von Growtika auf Unsplash
Die Aktie von AMD steht aktuell bei 151,67 EUR und bewegt sich damit nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Trotz drohender US-Handelszölle auf Halbleiter bleibt der Markt optimistisch – dank starker Position im Datacenter- und KI-Bereich.
Rekordmarktanteil bei Desktop-CPUs

Laut aktuellen Marktdaten hat AMD im Desktop-Segment einen historischen Höchstwert von 23,8 % Marktanteil erreicht. Treiber sind die Ryzen-9000-Serienprozessoren, die in Tests durch hohe Effizienz und Performance glänzen. Besonders im Gaming- und Creator-Markt konnte AMD gegenüber Intel weiter Boden gutmachen.

Datacenter als Wachstumsmotor

CEO Lisa Su betonte jüngst, dass AMD im Bereich Datacenter-CPUs eine marktbeherrschende Stellung einnehme – ähnlich wie Nvidia bei KI-GPUs. Die EPYC Turin-Prozessoren, optimiert für Cloud- und KI-Workloads, verzeichneten ein Umsatzplus von 28 % im Jahresvergleich. Damit trägt der Datacenter-Bereich inzwischen rund 40 % zum Gesamtumsatz bei.

KI-Chips befeuern Analystenoptimismus

Das Analysehaus Mizuho hat sein Kursziel von 183 auf 205 US-Dollar angehoben und verweist auf stark steigende Nachfrage nach MI300X-Beschleunigern für KI-Anwendungen. Großkunden wie Microsoft, Meta und CoreWeave setzen bereits auf die Chips in ihren Rechenzentren.

Handelsrisiken durch Trump-Tarifpläne

US-Präsident Trump stellte jüngst in Aussicht, die Einfuhrzölle auf Halbleiterprodukte aus bestimmten Ländern auf bis zu 300 % zu erhöhen. Die Ankündigung sorgte kurzfristig für einen Kursrückgang, doch Anleger zeigten sich resilient: AMD schloss am selben Tag nahezu unverändert, was Marktbeobachter als Zeichen für Vertrauen in die globale Lieferkettenflexibilität werten.

Globale Marktstrategie

AMD diversifiziert seine Produktion stärker, um geopolitische Risiken zu mindern. Fertigungskapazitäten in Taiwan (TSMC), aber auch verstärkt in den USA und Malaysia, sollen Engpässe und Zolleffekte minimieren. Im zweiten Quartal 2025 stieg der Gesamtumsatz um 14 % auf 7,8 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn kletterte um 22 % auf 1,9 Milliarden US-Dollar.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum überwiegt Optimismus. Viele User sehen den aktuellen Kurs von 151,67 EUR nur als Zwischenstation auf dem Weg Richtung 180 EUR. Skeptische Stimmen verweisen auf die politische Unsicherheit durch die angedrohten Zölle und eine mögliche Marktüberhitzung im KI-Segment.

Bn-Redaktion/pl
