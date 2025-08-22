Übernahme-Kracher:
Steht Siemens Energy am Scheideweg? 22.08.2025, 14:16 Uhr

Symbolbild Energiebranche
© Bild von Pexels von Pixabay
Die Aktie von Siemens Energy hat in den vergangenen zwei Jahren eine atemberaubende Rallye hingelegt und zählt zu den stärksten Performern. Doch während die Rekord-Bestellungen für Euphorie sorgen, mahnt ein prominenter Analyst zur Vorsicht. Er glaubt, dass die beispiellose Rallye über das Ziel hinausgeschossen ist und sieht für die Aktie ein erhebliches Abwärtspotenzial.
Vom Sorgenkind zum Höhenflug
Nach massiven Problemen und staatlichen Bürgschaften im Jahr 2023 konnte sich die Siemens Energy-Aktie eindrucksvoll erholen. Angetrieben von einer hohen Nachfrage nach Gas- und Netztechnik sowie vollen Auftragsbüchern, gelang dem Titel ein massiver Kursanstieg, der ihn zum Top-Performer machte. Diese Entwicklung sorgt bei vielen Anlegern für Optimismus.

Analyst sieht Warnsignale
Experten warnen jedoch, dass die Rallye womöglich zu weit gegangen ist. Sie sehen in dem Rekord an Bestellungen nur einen kurzfristigen Effekt, der durch die globale Nachfrage nach KI-Infrastruktur getrieben wurde. Ein nachhaltiger Nachfrageboom sei dagegen nicht in Sicht. Ein namhafter Bernstein-Analyst stuft die Aktie daher weiterhin mit "Verkaufen" ein.

Belastungen für die Bilanz
Analysten sehen mehrere Gründe für die Vorsicht. Zum einen profitierten die Bilanzen in den vergangenen Jahren von hohen Vorauszahlungen. Dieser positive Effekt dürfte sich nun umkehren und in den kommenden Jahren zu einem erheblichen Mittelabfluss führen. Zudem steht die geplante Übernahme einer Tochtergesellschaft an, was die Liquidität des Konzerns weiter belasten wird.

Windsparte bleibt Sorgenkind
Auch die Lage im Windgeschäft bleibt schwierig. Die Sparte schreibt weiterhin rote Zahlen und wird die Gewinnschwelle voraussichtlich später erreichen als vom Management erwartet. Angesichts dieser anhaltenden Probleme und der bevorstehenden finanziellen Belastungen sehen Experten die im laufenden Geschäftsjahr wieder eingeführte Dividende als nicht nachhaltig an. Die Risiken überwiegen demnach die kurzfristigen Chancen.

Bn-Redaktion/js
