Angriff auf Nvidia

Bald neuer Chip-Gigant an der Börse

Chip
© Bild von Pete Linforth auf Pixabay
Alibaba bereitet die Abspaltung und potenzielle Börsennotierung seiner Chip-Sparte T-Head vor – und positioniert sich damit direkt gegen Nvidia im Milliardenmarkt für KI-Beschleuniger. Parallel investiert das Unternehmen massiv in KI-Infrastruktur und verknüpft eigene Dienste zu einer umfassenden AI-Plattform. Der globale Chip-Boom, getrieben von gigantischem Kapitalbedarf und Investorenhype, verschärft das Wettrennen zwischen den Tech-Giganten.
Chip-Sparte vor möglichem Börsengang

Alibaba treibt die Abspaltung seiner Halbleiter-Tochter T-Head voran – ein Schritt, der auf zunehmendes Investoreninteresse an Unternehmen mit KI-Ambitionen zielt. Erste Pläne sehen vor, die Einheit teilweise in Mitarbeiterbesitz zu überführen. Ein Börsengang steht ebenfalls im Raum, auch wenn der genaue Zeitpunkt noch offen ist.

Der Fokus liegt auf KI-Beschleunigern – ein Segment, das derzeit von Nvidia dominiert wird. Der Erfolg vergleichbarer Anbieter wie Moore Threads zeigt, dass Investoren auf langfristige politische Unterstützung für Chiphersteller in China setzen.

Milliarden-Investitionen in KI und Infrastruktur

Alibaba will sich nicht auf das Cloudgeschäft beschränken. Mit über 53 Milliarden US-Dollar, die laut CEO Eddie Wu in Infrastruktur und KI fließen sollen – "eine Summe, die noch übertroffen werden könnte" –, setzt das Unternehmen ein klares Zeichen. Ziel: Anschluss an globale Spitzenreiter wie OpenAI.

Ein Meilenstein ist die hauseigene KI-App „Qwen“, die zuletzt mit zentralen E-Commerce- und Reisediensten verknüpft wurde. Damit rückt Alibaba seinem Ziel näher, eine umfassende, verbraucherorientierte KI-Plattform zu etablieren.

Verträge mit Netzbetreibern unterstreichen Fortschritt

Ein kürzlich geschlossener Vertrag mit dem zweitgrößten Mobilfunkanbieter Chinas stärkt die Position von T-Head weiter: Dessen Pingtouge-KI-Beschleuniger werden in einem neuen Rechenzentrum im Nordwesten Chinas eingesetzt – gemeinsam mit Produkten von MetaX und Biren.

Der strategische Ausbau erinnert an ähnliche Entwicklungen bei anderen Tech-Riesen in China, etwa bei Baidu, die ebenfalls an eigenen Chips arbeiten – nicht zuletzt, weil High-End-Hardware von Nvidia dort kaum erhältlich ist.

Globale KI-Euphorie beflügelt Halbleitermarkt

Internationale Chipwerte profitieren weiter vom weltweiten KI-Boom. Aussagen von Nvidia-CEO Jensen Huang auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos lösten neue Kursgewinne aus. Huang erwartet Investitionen in Billionenhöhe für den Aufbau globaler KI-Infrastruktur.

Samsung kletterte am Donnerstag um bis zu 5â€¯% auf ein Allzeithoch, der Kospi überschritt erstmals die Marke von 5.000 Punkten. Auch der Philadelphia Semiconductor Index verzeichnete ein Plus von über 3â€¯%. Analyst Dan Ives fasste die Stimmung zusammen: „Davos steht ganz im Zeichen der KI-Revolution.“

Investoren zeigen sich unbeeindruckt von geopolitischen Risiken

Trotz politischer Spannungen bleibt die Begeisterung der Märkte für KI-Technologien ungebrochen. Der massive Bedarf an Rechenleistung und Speicher treibt die Nachfrage – und damit die Bewertungen. Intel, Apple und Meta stehen in den kommenden Tagen mit Quartalszahlen im Fokus.

Parallel dazu sucht OpenAI-CEO Sam Altman Kapital für eine Finanzierungsrunde im Umfang von mindestens 50 Milliarden US-Dollar – bei einer Bewertung zwischen 750 und 830 Milliarden. Das zeigt: Der Appetit auf KI-Investments ist ungebremst.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0)
