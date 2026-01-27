Angst vor der Fed? Dax bleibt in Deckung: Mercedes-Benz – Das sieht gar nicht gut aus

Anzeige
Mercedes-Benz – Das sieht gar nicht gut aus 27.01.2026, 11:58 Uhr

Mercedes-Benz – Das sieht gar nicht gut aus
© Mercedes-Benz Group AG / Mercedes-Benz Werk Kecskemét
Die Nachricht, dass sich die EU und Indien auf ein Freihandelsabkommen geeinigt haben, verpuffte am deutschen Aktienmarkt wirkungslos. Dabei hat dieses durchaus historischen Charakter.
Mercedes-Benz Group 57,33 EUR -1,12 %
DAX 24.925,42 PKT -0,02 %

Der Dax bleibt im frühen Dienstagshandel (27. Januar) zunächst in Deckung, womöglich trägt er damit dem Umstand Rechnung, dass die US-Notenbank am morgigen Mittwoch ihre Leitzinsentscheidung bekanntgeben wird. Zwar ist kein Zinsschritt durch die Fed zu erwarten, doch in den begleitenden Kommentaren und Kommuniqués könnte ein gewisses Überraschungspotenzial für die Aktienmärkte liegen. 

Doch bereits im weiteren Verlauf des heutigen Dienstags wird die Stimmung auf eine harte Probe gestellt. In den USA werden wichtigen Konjunkturdaten erwartet, so die eminent wichtigen Daten zum US-Verbrauchervertrauen ermittelt durch das Conference Board. 

Aus charttechnischer Sicht besteht für den Dax die vordringlichste Aufgabe darin, wieder über die 25.000 Punkte zurückzukehren. Gleichzeitig gilt es, die Unterseite im Auge zu behalten und etwaige Rücksetzer zu begrenzen. Während sich der Gesamtmarkt damit an einer charttechnischen Wegmarke orientiert, lohnt sich der Blick auf einzelne Titel, bei denen sich die Lage deutlich angespannter darstellt.

Mercedes-Benz im Fokus

Aus charttechnischer Sicht sieht es für unsere heutige Protagonistin - die Mercedes-Benz-Aktie – nicht sonderlich gut aus.    

Mercedes Benz Aktienchart

Mercedes-Benz - Das sieht gar nicht gut aus 

Die Aktie des Stuttgarter Autobauers (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) geriet zuletzt kräftig unter Druck, als US-Präsident Trump im Rahmen der Grönland-Eskalation mit neuen Zöllen drohte. Mittlerweile hat sich der Grönland-Konflikt abgekühlt, doch die Entwicklungen haben Spuren hinterlassen – in vielerlei Hinsicht. Die Mercedes-Benz-Aktie reagierte positiv auf die Zurücknahme der Zolldrohung, doch so wirklich zwingend war das Ganze nicht. So blieb der Aktie die Rückkehr über die 60 Euro-Marke verwehrt. Stattdessen bildet sich ein dominierender Abwärtstrend immer deutlicher heraus. Und sollte es nun zu einem Rücksetzer unter die 55,5 Euro / 55,0 Euro kommen, könnte es ungemütlich werden für die Aktie. In diesem Fall ist eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 50 Euro nicht auszuschließen. Um das Chartbild aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über die 60 Euro und schließlich über die Zone 62 Euro / 63 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“. Das Kursziel senkten sie jedoch von 73 Euro auf 71 Euro. Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten hingegen ihr Votum „neutral“ für Mercedes-Benz und das Kursziel von 56 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
