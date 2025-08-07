Nächster Krypto-Turbo:
07.08.2025, 16:25 Uhr

Apple
© Bild von Matias Cruz von Pixabay
Nach Monaten der Anleger-Skepsis und einem anhaltenden Abwärtstrend scheint Apple endlich wieder in Fahrt zu kommen. Die Aktie des Tech-Riesen hat in den letzten zwei Handelstagen eine beeindruckende Rallye hingelegt und steht kurz davor, eine wichtige technische Hürde zu überwinden. Dieser Aufschwung ist maßgeblich auf die Ankündigung einer gigantischen Investition in die US-Produktion zurückzuführen, die im Gegenzug die Gefahr von Zöllen bannen könnte. Doch trotz der guten Nachrichten warnen Experten vor allzu großem Optimismus, denn die tieferliegenden Probleme bei Apple bleiben bestehen.
Große Wette auf "Made in USA"
Apple hat angekündigt, zusätzlich 100 Milliarden Dollar in die US-Produktion zu investieren. Diese Entscheidung soll die Beziehungen zu Präsident Donald Trump verbessern und das Unternehmen vor drohenden Zöllen schützen. Für Apple ist das ein strategisch wichtiger Schritt, denn Zölle hatten bereits im dritten Quartal des letzten Geschäftsjahres zu Einbußen von 800 Millionen Dollar geführt. Die Nachricht hat bei den Anlegern für Erleichterung gesorgt und die Aktie innerhalb von zwei Tagen um 8,2 % steigen lassen.

Wichtige Hürde in Sicht
Durch den jüngsten Aufschwung steht die Apple-Aktie kurz davor, ihren 200-Tage-Durchschnitt zu überschreiten – ein technischer Widerstand, unter dem sie 103 Tage in Folge geschlossen hatte. Das ist der längste Zeitraum seit 2016. Sollte die Aktie diese Marke durchbrechen, könnte das ein starkes Kaufsignal für viele Anleger sein.

KI-Zögerlichkeit und rechtliche Risiken
Trotz der kurzfristigen Erfolge bleibt die Skepsis an den Märkten bestehen. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Microsoft und Meta, die stark in den Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) investieren und damit hohe Wachstumsraten erzielen, hinkt Apple hier hinterher. Experten wie Jim Awad von Clearstead Advisors sehen das KI-Engagement als entscheidend für die Zukunft von Apple.

Hinzu kommt ein rechtlicher Unsicherheitsfaktor: Eine Klage des Justizministeriums gegen Alphabet (Google) könnte Apple bis zu 20 Milliarden Dollar an jährlichen Einnahmen kosten, die das Unternehmen aus einer exklusiven Suchvereinbarung mit Google erzielt. Sollte Apple den Rechtsstreit verlieren, könnte das die Aktie stark unter Druck setzen, warnen Analysten. Das zeigt, dass die jüngste Rallye auf einem fragilen Fundament steht und die fundamentalen Herausforderungen noch nicht gelöst sind.

Bn-Redaktion/js
