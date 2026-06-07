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Infineon

Kommt nach der Mega-Rallye nun das Blutbad? 07.06.2026, 09:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Infineon: Kommt nach der Mega-Rallye nun das Blutbad?
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Zu den stärksten Dax-Titeln in den letzten Wochen gehörte Infineon. Auf die Rallye im Halbleitersektor war Verlass – KI-getrieben und unbändig. Doch in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Handelswoche geriet plötzlich Sand ins Getriebe. Die KI-Rallye bekam mächtige Risse. Mit Broadcom veröffentlichte in den letzten Handelstagen noch ein wichtiger Vertreter des Sektors mit KI-Bezug die Zahlen. Die Aktie hatte im Anschluss einen schweren Stand und wurde massiv abgestraft. Einen nicht unerheblichen Anteil an der Kursmisere, die sich im Anschluss an die Veröffentlichung einstellte, hatte der etwas zu vorsichtige Ausblick des Konzerns – mit Wirkung in den Sektor hinein. Wackelt die KI-Wachstumsstory?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 73,33 EUR -1,02 % Lang & Schwarz
DAX 24.567,39 PKT -1,50 % Ariva Indikation

Ein zweiter Aspekt trübt die Stimmung im Technologiebereich. Die Sorge vor Inflation und damit einhergehend die Angst vor einer restriktiveren Geldpolitik der Notenbanken – insbesondere der Fed. Steigende Zinsen sind für den kapitalintensiven Technologiebereich Gift. Vor dem Hintergrund des enormen Ausmaßes der Rallye im Technologiesektor und der exponierten Kursniveaus der Tech-Aktie bereitet die Eintrübung des Umfelds zunehmend Sorgen.

Chartanalyse zur Aktie

Infineon – Kommt nach der Mega-Rallye nun das Blutbad?

Die letzten Handelstage haben eine tiefe Kerbe in den Kursverlauf der Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) geschlagen. Notierte die Aktie noch im März dieses Jahres im Bereich von 40 Euro, schoss sie zu Monatsbeginn auf 90 Euro. Unmittelbar vor Erreichen der 90 Euro setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein. Statt Kurse jenseits der 100 Euro zu feiern, muss Infineon nun erst einmal kleinere Brötchen backen.

So rutschte der Aktienkurs am Freitag kräftig ab. Infineon verlor deutlich und letztendlich unter die Marke von 80 Euro. Der Vehemenz des Rücksetzers sollte dabei durchaus zur Vorsicht mahnen. Weitere Abgaben drohen. Nach vermeintlich belastbaren Unterstützungen, die zudem dicht am Handelsgeschehen liegen, sucht man vergeblich – einzig die Zone 68,5 Euro / 64,5 Euro scheint in der Lage zu sein, etwaige Abverkäufe in Zaum zu halten. Sollte es für die Infineon-Aktie deutlich unter die 64,5 Euro gehen, würde die Lage prekär. In diesem Fall würden weitere Abgaben in Richtung 57,5 Euro oder gar 48 Euro nicht überraschen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Warburg Research haben zwar ihr Votum von „buy“ auf „hold“ gesenkt, haben aber gleichzeitig das Kursziel für die Aktie von 47 Euro auf 84 Euro angehoben.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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