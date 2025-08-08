Apple verlagert Produktion

Apple Logo
© Symbolbild von Laurenz Heymann auf Unsplash
Apple kündigt nach einem Treffen mit Donald Trump ein zusätzliches Investment von 100 Milliarden US-Dollar in den USA an. Ziel ist es, Teile der Lieferkette ins Heimatland zu verlagern, um Zollvorteile zu sichern und die Gewinnmarge zu steigern. Analysten sehen darin ein milliardenschweres Potenzial für das Unternehmen – politisch wie wirtschaftlich.
„Made in USA“: Apple zieht die Lieferkette zurück nach Hause

Mit einem weiteren Milliardeninvestment unterstreicht Apple seine strategische Neuausrichtung: Nachdem bereits im Februar 500 Milliarden US-Dollar an US-Investitionen angekündigt wurden, folgen nun weitere 100 Milliarden. Anlass ist ein erneutes Treffen zwischen CEO Tim Cook und US-Präsident Donald Trump – begleitet von einem symbolträchtigen Geschenk: einer gravierten Siliziumscheibe auf einem goldenen Ständer, überreicht im Weißen Haus.

Doch hinter der symbolischen Geste steht eine klare wirtschaftliche Absicht: Apple will die eigene Lieferkette stärker in die USA verlagern und sich damit potenziell von den Risiken zukünftiger Importzölle befreien. Die US-Regierung stellt im Gegenzug Erleichterungen bei Zöllen in Aussicht – insbesondere für Unternehmen, die ihre Produktion in den Vereinigten Staaten ausbauen.

Milliarden gegen Margenrisiken: Analysten sehen klare Vorteile

Das neue Investment ist nicht nur politisch, sondern auch betriebswirtschaftlich motiviert. Wamsi Mohan, Analyst bei der Bank of America, rechnet vor: Sollten die iPhones von neuen Einfuhrzöllen ausgenommen werden, könnten Apples Bruttomargen um 1 bis 2 Prozentpunkte steigen. Damit würde der Tech-Gigant eine GM von rund 50 Prozent erreichen – ein beachtlicher Wert für ein Unternehmen mit hohem Hardwareanteil.

Darüber hinaus sieht Mohan Wettbewerbsvorteile für Apple auf dem US-Markt: Während andere Hersteller unter steigenden Zöllen leiden könnten, würde Apple seine Marktposition ausbauen. Auch aus Investorensicht wäre das relevant: Eine schnellere Senkung der Zölle als bislang angenommen könnte den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2026 um etwa 3 Prozent bzw. rund 7 US-Dollar steigern.

Politischer Spagat: Druck aus Washington, Milliarden aus Cupertino

Die zeitliche Einordnung des neuen Pakets ist kein Zufall. In den vergangenen Wochen war das Verhältnis zwischen Apple und der US-Regierung erneut angespannt. Handelsberater Peter Navarro warf dem Konzern öffentlich vor, während der gesamten ersten Amtszeit von Donald Trump kaum Fortschritte bei der Verlagerung der Produktion aus China gemacht zu haben. Tim Cook wiederum hatte im Juli erklärt, dass bestehende Zölle Apple allein im vierten Quartal 2025 rund 1,1 Milliarden US-Dollar kosten könnten – sofern sich an der aktuellen Zollpolitik nichts ändert.

Das neue Investitionspaket dürfte also auch als Signal Richtung Washington zu verstehen sein: Apple zeigt sich kooperativ und investitionsbereit – was wiederum politische Gegenleistungen wie Zollbefreiungen wahrscheinlicher macht.

Die Bank of America hat in Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen ihr Kursziel für die Apple-Aktie von 240 auf 250 US-Dollar angehoben. Grundlage dafür ist eine erwartete Gewinnsteigerung auf 8,37 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2026. Die Analysten betonen Apples stabile Cashflows, die hohe Margenstruktur sowie das starke Kapitalrückführungsprogramm – alles Faktoren, die in einem politisch unterstützten US-Geschäftsumfeld noch stärker zur Geltung kommen könnten.

Bn-Redaktion/aw
