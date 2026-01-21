ASML läuft heiß: Wie weit kann das jetzt noch gehen?

ASML läuft heiß

21.01.2026, 11:56 Uhr

Die Aktie des Anlagenbauers für die Chipindustrie ASML erwischte einen Start nach Maß ins neue Börsenjahr und hat eine imposante Kursrallye losgetreten. Nach dem Ausbruch über die psychologisch relevante Marke von 1.000 Euro brachen die Dämme. Angesichts des fortgeschrittenen Stadiums der Rallye stellt sich zwangsläufig die Frage – was ist jetzt noch drin für die ASML-Aktie?
Unsere letzte Kommentierung zur ASML-Aktie (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME)  überschrieben wir an dieser Stelle am 08. Januar mit „Fulminanter Jahresstart nur der Beginn einer Mega-Rallye?“. Damals setzte die Aktie zum Ausbruch über die markante Widerstandszone 1.000 Euro / 1.020 Euro an. Dass das daraus resultierende Kaufsignal Kraft und Potenzial hat, war angesichts der Relevanz dieser Zone mehr oder weniger klar, doch dass es derart „zünden“ würde, kam dann doch einigermaßen überraschend. Die Wucht und die Vehemenz des Kaufsignals trieb die Aktie auf knapp 1.200 Euro. Dass sich der knackige Kursanstieg zudem vor einem nicht ganz so positiven Marktumfeld abspielte, beeindruckt umso mehr. Zuletzt kamen jedoch erste kleinere Gewinnmitnahmen auf – noch nichts Bedrohliches, aber etwas, das man im Auge behalten sollte.

Aus charttechnischer Sicht ist der Ausbruch über die Zone 1.000 Euro / 1.020 Euro gelungen. Dieser muss jedoch noch weiter bestätigt werden. Dass nach einer derartigen Zwischenrallye Gewinnmitnahmen einsetzen, sollte nicht überraschen. Solange sich diese oberhalb von 1.000 Euro abspielen, ist auch alles im grünen Bereich. Sollte es jedoch zu einem Rücksetzer unter die 1.000 Euro kommen, könnte es ungemütlich werden. In diesem Fall könnten die Unterstützungen um 930 Euro und 900 Euro in den Fokus geraten.

Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht klar definiert. Die Aktie sollte den aktuell zu beobachtenden Rücksetzer im besten Fall auf 1.000 Euro begrenzen. Anderenfalls droht Ungemach. Um auf der Oberseite wieder Akzente zu setzen, muss das 52-Wochen-Hoch bei 1.183 Euro überwunden werden. 

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie von 1.030 Euro auf 1.400 Euro an. Die Analysten von Bernstein Research bestätigten hingegen ihr Votum „outperform“ und das Kursziel von 1.300 Euro.

