Anzeige
+++OPERATION VIVALDI: FIRST HYDROGEN MACHT’S WIE DIE UKRAINE UND STEIGT IN DEN RÜSTUNGSWETTLAUF EIN+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
AstraZeneca und Summit

2-Milliarden-Deal sorgt für Kursfantasie 29.09.2026, 15:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

AstraZeneca
AI MODIFIED
© Bild: iStock.com/digicomphoto
AstraZeneca steigt mit 2 Milliarden US-Dollar bei Summit Therapeutics ein und verbindet die Beteiligung mit einer umfangreichen Zusammenarbeit in der Krebsforschung. Die Summit-Aktie reagierte mit einem kräftigen Kurssprung, während Analysten bereits vor dem Deal sehr unterschiedliche Erwartungen an das Unternehmen hatten. Für AstraZeneca eröffnet die Transaktion zusätzliche Möglichkeiten in der Onkologie, ohne Summit vollständig übernehmen zu müssen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
AstraZeneca 144,43 EUR -1,18 % Lang & Schwarz
Summit Therapeutics 16,33 USD +5,51 % UTP Consolidated
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

AstraZeneca sichert sich 12 Prozent

AstraZeneca investiert 2 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 1,76 Milliarden Euro, in neu ausgegebene Vorzugsaktien von Summit Therapeutics. Der Konzern erwirbt rund 109.000 Vorzugsaktien, von denen jede später in 1.000 Stammaktien umgewandelt werden kann. Daraus ergeben sich Rechte, die nach Abschluss etwa 12,0 Prozent der ausstehenden Summit-Stammaktien entsprechen. Auf vollständig verwässerter Basis sind es rund 10,6 Prozent. Der Abschluss wird innerhalb einer Woche erwartet. 

Summit-Aktie springt deutlich nach oben

Der vereinbarte Kaufpreis entspricht 18,36 US-Dollar je Stammaktie, umgerechnet rund 16,18 Euro. Das liegt 10 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der fünf vorherigen Handelstage. Nach Bekanntgabe des Investments sprang die Summit-Aktie im nachbörslichen Handel um rund 18 Prozent auf 18,30 US-Dollar, umgerechnet rund 16,13 Euro. Am Dienstag lag das vorbörsliche Plus zeitweise sogar bei rund 22 Prozent

Analysten sehen Potenzial bei Summit

Die Analysteneinschätzungen zu Summit waren bereits vor der AstraZeneca-Beteiligung überwiegend positiv, allerdings mit erheblichen Unterschieden. UBS bestätigte am 16. September ein Kursziel von 33 US-Dollar, umgerechnet rund 29,09 Euro, und eine Kaufempfehlung. Citizens bestätigte am 25. September ebenfalls die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 40 US-Dollar, umgerechnet rund 35,26 Euro. H.C. Wainwright blieb dagegen am 23. September bei einer neutralen Einschätzung. Diese Bewertungen stammen allerdings aus der Zeit vor dem jetzt angekündigten AstraZeneca-Investment.

Ivonescimab treibt die Erwartungen

Im Mittelpunkt des Deals steht ivonescimab, ein bispezifischer Antikörper gegen PD-1 und VEGF. AstraZeneca will den Wirkstoff unter anderem mit sonesitatug vedotin, kurz Sone-Ve, kombinieren. Erste gemeinsame Studien sollen bei gastrointestinalen Krebsarten beginnen. Eine aktuelle Marktanalyse wertet die Struktur der Zusammenarbeit als Möglichkeit für AstraZeneca, sein Immunonkologie-Portfolio auszubauen, ohne sich durch eine vollständige Übernahme von Summit stärker festzulegen.

Milliardeninvestment bleibt eine Wette auf Studienerfolge

Der Deal gibt beiden Unternehmen zunächst zusätzliche strategische Optionen. Summit erhält 2 Milliarden US-Dollarfrisches Kapital und kann die Entwicklung von ivonescimab vorantreiben. AstraZeneca erhält wiederum Zugang zu Kombinationen mit der eigenen Krebs-Pipeline, während beide Unternehmen ihre jeweiligen Entwicklungs- und Vermarktungsrechte behalten. Entscheidend bleiben jedoch die klinischen Ergebnisse. Ivonescimab befindet sich außerhalb Chinas weiterhin in der Entwicklung, wodurch der wirtschaftliche Erfolg der milliardenschweren Beteiligung wesentlich von kommenden Studiendaten und regulatorischen Entscheidungen abhängt.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GN0315
Ask: 1,80
Hebel: 7,98
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GN0315. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Siemens Energy vor dem Call: Jetzt wird es für die Aktie spannend Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
4 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
5 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
6 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
7 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Plug Power: Dieser Deal könnte den Kurs explodieren lassen

16:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall am Abgrund: 860 Euro werden plötzlich zum Kursziel

16:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon erwacht: Was jetzt für den nächsten Schub spricht

16:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hornbach liefert Quartalszahlen: Diese Entwicklung sticht heraus

13:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TotalEnergies verspricht Milliarden: Öl-Risiko wächst weiter

13:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX – Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Für die E.ON-Aktie wird es…

12:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Umsatzwarnung: Lindt-Aktie bricht auf Jahrestief ein

11:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Gipfel: Nvidia-Aktie klettert auf neues Jahreshoch

10:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer