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Rheinmetall am Abgrund

860 Euro werden plötzlich zum Kursziel 29.09.2026, 16:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rheinmetall
AI MODIFIED
© Bild von Felipe Silva auf Pexels
Die Rheinmetall-Aktie bleibt angeschlagen. Aktuell notiert das Papier bei 967,05 Euro. Die psychologisch wichtige Marke von 1.000 Euro ist damit erneut unterschritten. Noch wichtiger könnte allerdings die Zone darunter werden: Zwischen 925 und 966 Euro entscheidet sich aus charttechnischer Sicht, ob der Abverkauf weitergeht oder sich die Aktie stabilisieren kann.
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Die nächste Marke liegt tiefer

Seit dem Rekordhoch von rund 2.000 Euro hat Rheinmetall inzwischen etwa 52 Prozent verloren. Der übergeordnete Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Nach einem zwischenzeitlichen Ausbruch aus dem fallenden Trendkanal scheiterte die Erholung bereits bei rund 1.240 Euro. Sollte die aktuelle Unterstützungszone nachhaltig brechen, rückt zunächst der Bereich um 860 Euro in den Fokus. Eine deutlich größere Unterstützung liegt sogar erst zwischen 680 und 710 Euro.

1.000 Euro sind nur der Anfang

Für eine echte Stabilisierung müsste Rheinmetall zunächst die 1.000-Euro-Marke zurückerobern. Danach wartet bei rund 1.112 Euro der nächste entscheidende Widerstand. Erst oberhalb dieser Marke würde sich die kurzfristige Abwärtsstruktur spürbar verändern. Anschließend läge zwischen 1.240 und 1.335 Euro eine weitere breite Hürde. Der Weg zurück zum Rekordhoch bleibt damit vorerst weit.

Technische Signale bleiben schwach

Auch die Indikatoren liefern noch kein klares Umkehrsignal. Der RSI liegt mit knapp 37 Punkten zwar näher am überverkauften Bereich, eine Bodenbildung ist daraus aber nicht abzuleiten. Der MACD bleibt ebenfalls bearish. Nach dem Elliott-Wellen-Szenario könnte die Korrektur zunächst bis rund 860 Euro laufen. Erst eine Stabilisierung und die Rückeroberung wichtiger Widerstände würden das technische Bild wieder aufhellen.

Bn-Redaktion/js
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