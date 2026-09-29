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TotalEnergies verspricht Milliarden

Öl-Risiko wächst weiter 29.09.2026, 13:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Öl
AI MODIFIED
© Bild von Redhawk Investment Group auf Pixabay
TotalEnergies stellt seinen Aktionären steigende Dividenden und weitere milliardenschwere Aktienrückkäufe in Aussicht. Gleichzeitig profitiert der Energiekonzern vom hohen Ölpreis, muss aber mit erheblichen Risiken durch den Konflikt im Nahen Osten und die Lage an der Straße von Hormus umgehen. Die neue Strategie verbindet damit hohe Ausschüttungen mit einer außergewöhnlich unsicheren Situation am Ölmarkt.
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Milliarden für die Aktionäre

TotalEnergies will seine Aktionäre auch in den kommenden Jahren umfangreich am Geschäftserfolg beteiligen. Die Dividende soll für die Geschäftsjahre 2026 bis 2030 jährlich um mehr als 5 Prozent steigen. Gleichzeitig plant der Konzern weitere Aktienrückkäufe. Für das vierte Quartal 2026 sind 2,5 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 2,2 Milliarden Euro, vorgesehen. Im ersten Quartal 2027 sollen weitere 2 bis 2,5 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 1,8 bis 2,2 Milliarden Euro, folgen.

Cashflow soll kräftig steigen

Finanziert werden sollen die Ausschüttungen durch weiteres Wachstum. TotalEnergies strebt bis 2030 einen Anstieg der Energieproduktion von durchschnittlich 4 Prozent pro Jahr an. Gleichzeitig soll der Free Cashflow gegenüber 2025 um 10 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 8,8 Milliarden Euro, wachsen. Der Konzern setzt dabei weiterhin auf eine Kombination aus Öl, Flüssigerdgas, Strom und erneuerbaren Energien.

Hormus wird zum Produktionsrisiko

Die aktuelle Lage am Ölmarkt zeigt allerdings, wie stark geopolitische Entwicklungen die Strategie beeinflussen können. TotalEnergies beziffert die möglichen Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf seine Produktion je nach Situation an der Straße von Hormus auf 5 bis 10 Prozent. Die Meerenge ist eine zentrale Route für weltweite Öl- und Gaslieferungen. Einschränkungen des Schiffsverkehrs können deshalb nicht nur die Preise treiben, sondern auch die tatsächlich verfügbaren Exportmengen reduzieren.

Hoher Ölpreis mit zwei Seiten

Für TotalEnergies hat die Entwicklung zwei Seiten. Ein hoher Ölpreis kann die Erlöse aus der Förderung erhöhen und damit den finanziellen Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe vergrößern. Gleichzeitig können Lieferengpässe dazu führen, dass weniger Öl und Gas den Weltmarkt erreichen. Hinzu kommen höhere Transportkosten und operative Risiken. Die aktuellen Ölpreise spiegeln deshalb nicht nur eine mögliche höhere Profitabilität wider, sondern auch erhebliche Unsicherheit über die Versorgung.

Ausschüttungen treffen auf Ölrisiko

Für die TotalEnergies-Aktie treffen damit zwei zentrale Faktoren aufeinander. Auf der einen Seite stehen steigende Dividenden, milliardenschwere Aktienrückkäufe und das Ziel eines deutlich höheren Free Cashflows. Auf der anderen Seite könnte eine Verschärfung der Lage an der Straße von Hormus bis zu 10 Prozent der Produktion betreffen. Entscheidend wird deshalb sein, ob TotalEnergies seine Wachstums- und Ausschüttungspläne trotz der geopolitischen Risiken umsetzen kann. Gerade die Entwicklung des Ölmarktes dürfte dabei kurzfristig eine zentrale Rolle spielen.

Bn-Redaktion/tb
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