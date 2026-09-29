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Hapag-Lloyd hebt Prognose an

Was macht die Aktie? 29.09.2026, 10:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hapag-Lloyd hebt Prognose an: Was macht die Aktie?
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© Bild: istockphoto.com/JimmyLung
Mit dem Beginn des militärischen Konflikts im Nahen Osten und den damit einhergehenden Beeinträchtigungen bei der Durchfahrt der Straße von Hormus stehen die  Aktien von Reedereien im Fokus – so auch die Aktie der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd.
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Der Irankrieg hat den Aktienkurs von Hapag-Lloyd maßgeblich beeinflusst. Ende Juni / Anfang Juli etablierte sich nach vorherigen Turbulenzen schließlich eine Aufwärtsbewegung, die zuletzt jedoch in eine Seitwärtsbewegung überging. Es bedarf neuer Impulse, um die Handelsspanne aufzubrechen. Die erneute Prognoseanhebung der Reederei war dieser Impuls noch nicht.

Hapag-Lloyd hebt Prognose an

Das Unternehmen gab am gestrigen Montag eine Anhebung seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr bekannt. Bereits im Juli schraubte das Unternehmen seine Erwartungen höher – nun legt es also nach.

So erwartet Hapag-Lloyd für das Jahr 2026 nunmehr ein Konzern-EBITDA in einer Spanne von 3,4 bis 3,8 Mrd. Euro; zuvor lagen die Erwartungen bei 2,3 bis 3,2 Mrd. Euro. Das Konzern-EBIT wird aktuell zwischen 1,1 bis 1,5 Mrd. Euro erwartet, nach zuvor 0,1 bis 1,0 Mrd. Euro.

Hapag-Lloyd erwartet somit im 2. Halbjahr 2026 eine deutliche Verbesserung gegenüber dem 1. Halbjahr. Die Mitte August veröffentlichten H1-Zahlen wussten bekanntlich nicht sonderlich zu überzeugen. Hier noch einmal die wichtigsten Eckdaten: Die Hamburger Reederei vermeldete für das 1. Halbjahr 2026 einen Umsatz in Höhe von 9,221 Mrd. Euro nach 9,685 Mrd. Euro im 1. Halbjahr 2025. Das EBITDA lag mit 1,134 Mrd. Euro deutlich unter den 1,759 Mrd. Euro des 1. Halbjahres 2025. Das EBIT belief sich im 1. Halbjahr 2026 auf 16 Mio. Euro, nach 619 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2025. Unterm Strich verzeichneten die Hanseaten im aktuellen Berichtszeitraum einen Verlust in Höhe von -148 Mio. Euro, nach einem Gewinn in Höhe von 709 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2025.

Chart

Analysten bleiben skeptisch

Unter Analysten hat die Aktie einen vergleichsweise schweren Stand. So bestätigten zuletzt die Analysten von Barclays ihr Votum „underweight“. Das Kursziel hoben sie immerhin von 100 Euro auf 105 Euro an.

Zusammenfassung

Die Aktie (WKN: HLAG47 | ISIN: DE000HLAG475 | Ticker-Symbol: HLAG) muss nun nachsetzen. In den letzten Tagen und Wochen bewegte sich die Aktie in einer Kursspanne von 130 Euro bis 140 Euro. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 140 Euro würde Hapag-Lloyd weiteres Kurspotenzial in Richtung 160 Euro eröffnen. Ein Rücksetzer unter die Marke von 130 Euro könnte hingegen Abgaben in Richtung 120 Euro provozieren.

Bn-Redaktion/mt
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