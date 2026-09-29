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Energieaktien außer Rand und Band

TotalEnergies steht vor Mega-Kaufsignal 29.09.2026, 10:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Energieaktien außer Rand und Band: TotalEnergies steht vor Mega-Kaufsignal
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/HJBC
Zu Wochenbeginn jagten die Ölpreise wieder in die Höhe, nachdem die diplomatischen Bemühungen, den Iran-Konflikt zu entspannen und die für die Ölindustrie so eminent wichtige Straße von Hormus wieder vollständig befahrbar zu machen, nicht den gewünschten Erfolg brachten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TotalEnergies 78,15 EUR -2,35 % Lang & Schwarz
Öl (WTI) 90,32 USD -3,17 % L&S Exchange
Öl (Brent) 96,82 USD -1,77 % Lang & Schwarz
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Die Nervosität kehrte zurück. Brent-Öl lief am gestrigen Montag kurzzeitig über die 108 US-Dollar. WTI-Öl knackte die Marke von 95 US-Dollar. Der Spread zwischen den beiden Ölsorten ist beachtlich, verdeutlicht letztendlich aber den Risikoaufschlag, der für Brent-Öl ob der Gemengelage gegenwärtig gezahlt wird.

Die hohen Ölpreise lassen die Aktien von Ölförderern und Energieunternehmen im Allgemeinen haussieren. Zu den spannendsten Vertretern zählt TotalEnergies. Der französische Energiekonzern ist im Upstream- (unter anderem Exploration, Öl-Förderung) genauso aktiv, wie im Downstream-Bereich (unter anderem Raffination, Vertrieb etc.). Zunehmende Bedeutung erlangt das Thema Erneuerbare Energien und Stromerzeugung. Exzellente Fundamentaldaten zeugen von der Stärke des Konzerns.

Chartanalyse

TotalEnergies steht vor Mega-Kaufsignal

Die charttechnische Konstellation verspricht zudem besondere Spannung. Der obere Chart verdeutlicht die hochbrisante Gemengelage. TotalEnergies (WKN: 850727 | ISIN: FR0000120271 | Ticker-Symbol: TOTB) setzt aktuell den markanten Widerstandsbereich 80 Euro / 82 Euro unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch über die Marke von 82 Euro würde ein starkes Kaufsignal auslösen. Gleichzeitig würde eine imposante V-Formation (orange dargestellt) ihre Fortsetzung finden. Anhand der Parameter der V-Formation lässt sich ein potenzielles Kursziel von 95 Euro ableiten, sollte der TotalEnergies-Aktie der Ausbruch über den Widerstandsbereich von 80 Euro / 82 Euro gelingen. Um das Momentum nicht zu verlieren, sollten etwaige Rücksetzer tunlichst eng begrenzt bleiben. Bereits ein Rücksetzer unter die Zone 75 Euro / 74 Euro wäre aus charttechnischer Sicht als Warnsignal zu bewerten. Gleichzeitig müssten weitere Abgaben erwartet werden. Selbst ein Anlaufen des markanten Juli-Tiefs bei 65 Euro wäre in diesem Fall nicht auszuschließen.  

Das sagen die Analysten

Die Aktie des französischen Energiekonzerns hat unter Analysten einen hohen Stellenwert. So bestätigten die Analysten der kanadischen RBC zuletzt noch einmal ihr Kursziel von 85 Euro. Das Votum der Kanadier für Aktie lautet „outperform“. Die Analysten von JPMorgan bewerten die Perspektiven ähnlich. Ihr Votum senkten sie zwar von „overweight auf „neutral“. Das Kursziel setzen sie aber unverändert mit 83 Euro an. Die Analysten der Schweizer UBS hoben das Kursziel für TotalEnergies von 86 Euro auf 88 Euro an. Das Votum für die Aktie lautet wenig überraschend „buy“.

Bn-Redaktion/mt
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