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KI-Gipfel

Nvidia-Aktie klettert auf neues Jahreshoch 29.09.2026, 10:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Der US-Chipkonzern profitiert von einem Treffen führender Tech-Chefs im Weißen Haus. Zugleich sorgen milliardenschwere Pläne von Anthropic sowie ein Zukauf des Rivalen AMD für Gesprächsstoff. Anleger zeigen sich zuversichtlich, blicken aber mit Vorsicht auf den US-Handel.
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Nvidia setzt seinen Höhenflug fort. Die Aktie des Chipkonzerns legt am Dienstagvormittag um rund 1,0 Prozent auf 203,10 Euro zu und erreichte im Handelsverlauf bei 203,98 Euro den höchsten Stand der vergangenen zwölf Monate. Unter Aktionären überwiegt die Zuversicht, ganz ohne Vorsicht kommt die Stimmung aber nicht aus.

KI-Treffen im Weißen Haus sorgt für Rückenwind

Unterstützung liefert ein Treffen im Weißen Haus, bei dem am Dienstag führende Vertreter der Tech-Branche mit US-Präsident Donald Trump über den Umgang mit Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz beraten sollen. Erwartet werden unter anderem Nvidia-Chef Jensen Huang und der Chef der KI-Plattform Anthropic. Auch hierzulande ziehen Werte mit KI-Bezug an: Infineon gewinnt 1,8 Prozent, Siemens Energy 1,7 Prozent. Im MDax legen Aixtron und Suss Microtec jeweils rund 3,1 Prozent zu.

Auf Aktionärsseite wird die Ausgangslage als ungewöhnlich günstig beschrieben: Die Nachrichtenlage sei gut, vor allem aber stimme das Momentum.

Wir haben aktuell richtig gute Nachrichten und vor allem Momentum im Rücken. Keine 08/15 Lage. Zudem kommt für NVIDIA eine saisonal starke Phase im Spätherbst auf uns zu.

@upgrader in NVIDIA

Ob sich solche saisonalen Muster wiederholen, bleibt offen. Im Wochenverlauf hat das Papier jedenfalls rund 2,4 Prozent zugelegt, auf Jahressicht sind es knapp 28 Prozent. Der Grundton unter Anlegern bleibt entsprechend optimistisch.

Milliardenpläne werfen Finanzierungsfragen auf

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Branche durch Anthropic. Berichten zufolge peilt das Unternehmen bei einem möglichen Börsengang eine Bewertung von mehr als zwei Billionen US-Dollar an und könnte damit SpaceX als bisherigen Rekordhalter übertreffen. Die Landesbank LBBW hält vor allem die geplanten Investitionen in KI-Infrastruktur von 518 Milliarden Dollar für außerordentlich hoch. Für Nvidia als wichtigsten Lieferanten von KI-Chips sind solche Budgets ein Nachfragesignal, sie werfen zugleich aber die Frage auf, wie der Ausbau finanziert werden soll.

Genau dieser Punkt wird auch unter Anlegern aufgegriffen. Verwiesen wird auf Meldungen, wonach Nvidia sondiere, wie sich Finanzierungsrisiken des KI-Ausbaus auf Versicherer und alternative Kapitalgeber verteilen ließen. Die Stimmung trübt das bislang nicht: Der Hinweis wird eher sachlich zur Kenntnis genommen, während sich die Diskussion überwiegend um die Kursdynamik und mögliche neue Höchststände dreht.

Konkurrenz rüstet auf und US-Handel bleibt Unsicherheitsfaktor

Im Wettbewerb legt AMD nach: Der Rivale übernimmt für 8,2 Milliarden Dollar in eigenen Aktien das KI-Start-up World Labs der Forscherin Fei-Fei Li, die Chefwissenschaftlerin bei AMD werden soll. Nvidia dominiert den Markt für KI-Chips bislang deutlich, Konkurrenten wie AMD und Intel besetzen eher Nischen. AMD-Papiere notieren 0,7 Prozent höher bei 539 Euro.

Aus Anlegersicht bleibt trotz aller Zuversicht ein Risiko: der US-Handel. Mit Eröffnung der Wall Street um 15:30 Uhr könnten die Tagesgewinne schnell wieder abschmelzen, lautet die Sorge. Tatsächlich hatten Tech-Werte nach der Schwäche an der Nasdaq zuletzt auch in Asien unter Druck gestanden. Vor zu hohen Erwartungen wird deshalb ebenfalls gewarnt, auch wenn ein Rückschlag angesichts der Nachrichtenlage als eher unwahrscheinlich gilt. Die Anleger-Stimmung pendelt damit zwischen Vorfreude auf weitere Hochs und der Erfahrung, dass der US-Markt Gewinne rasch kassieren kann.

Bn-Redaktion/sb
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