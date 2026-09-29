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Könnte bald richtig knallen!

Microsoft – Aktie vor dem Ausbruch 29.09.2026, 10:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Könnte bald richtig knallen! Microsoft – Aktie vor dem Ausbruch
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© Microsoft
Die Aktie des US-amerikanischen Softwaregiganten steht vor richtungsweisenden Handelstagen. Der Kursverlauf der Aktie spitzt sich im wahrsten Sinne des Wortes zu.
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 Ein massiver Widerstand steht jetzt zur Disposition. Sollte dieser durchbrochen werden, könnte das eine knackige Kursrallye lostreten. Dabei könnte durchaus das Allzeithoch aus dem Oktober des letzten Jahres in den Fokus rücken.

Microsoft – Aktie vor dem Ausbruch

Das Chartbild der Microsoft-Aktie (WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF) zählt gegenwärtig zu den spannenderen an der Börse. Die Aktie bildete im Juli und Oktober des letzten Jahres im Bereich von 550 US-Dollar eine imposante Doppeltopformation aus. Diese entfaltete ihre Wirkung. Die Aktie rauschte in die Tiefe. Die Bodenbildung gelang in Form eines Doppelbodens, den Microsoft im Bereich von 350 US-Dollar ausbildete.

Auch der Doppelboden zeigte Wirkung. Die Aktie setzte zu einer spektakulären Erholung an. Zuletzt arbeitete sich die Microsoft-Aktie über den Kursbereich von 500 US-Dollar. Die Aktie kam dabei aber nicht über den Widerstand von 520 US-Dollar hinaus. Die Kursentwicklung der letzten Wochen lässt in das Korsett eine ansteigenden Dreiecksformationen (orange dargestellt) pressen. Die Formation ist weit fortgeschritten. Ein Ausbruch dürfte damit unmittelbar bevorstehen.

Nicht selten werden ansteigende Dreiecksformationen über einen Ausbruch über die Oberseite aufgelöst. In diesem Fall ist es der Kursbereich von 520 US-Dollar, der die obere Begrenzung des Dreiecks darstellt. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte eine knackige Zwischenrallye in Richtung des Kursbereiches um 550 / 560 US-Dollar lostreten. Ein Ausbruch über die Unterseite würde das Chartbild nachhaltig eintrüben und Abgaben in Richtung 450 US-Dollar provozieren.

Das sagen die Analysten

Das Gros der Analysten ist „verzückt“ und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial für die Microsoft-Aktie. So bestätigten die Analysten von JPMorgan ihr Votum „overweight“. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 625 US-Dollar. Die Analysten von Jefferies sind ebenfalls bullisch für die Aktie. Ihr Votum lautet „buy“ und das Kursziel 575 US-Dollar. Die Analysten der kanadischen RBC stufen die Microsoft-Aktie mit „outperform“ ein. Das Kursziel sehen sie bei sportlichen 640 US-Dollar.

Zusammengefasst

In den nächsten Tagen könnte ein Ausbruch bevorstehen. Kursverwerfungen jedweder Couleur sollten daher nicht überraschen. Bei einem Ausbruch zeichnen sich die 560 US-Dollar auf der Oberseite oder die 450 US-Dollar auf der Unterseite als mögliche Kursziele ab.

Bn-Redaktion/mt
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