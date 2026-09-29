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DAX – Ist das die Ruhe vor dem Sturm?

Für die E.ON-Aktie wird es immer dramatischer 29.09.2026, 12:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX – Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Für die E.ON-Aktie wird es immer dramatischer
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/O Kemppainen
Dem deutschen Leitindex fehlt es auch im frühen Dienstagshandel an Schwung und Aufwärtsdynamik. Der DAX notiert aktuell aber mit 25.500 Punkten noch immer komfortabel oberhalb der wichtigen Unterstützungszone 25.200 / 25.000 Punkte.
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E.ON 16,93 EUR -1,88 % Tradegate
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Dass es den Aktienmärkten im Allgemeinen gegenwärtig an Momentum mangelt, liegt nicht zuletzt an den völlig eskalierten Renditen der Staatsanleihen. So schossen die Renditen der eminent wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen im gestrigen Montagshandel über die Marke von 5,2 Prozent. Der Ausbruch setzt sich heute fort, denn noch immer liegen den Renditen deutlich darüber.

In den USA stehen heute einige wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Der Fokus dürfte sich dabei auf die Daten zum Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) richten. Am morgigen Mittwoch könnte es dann richtig knallen, wenn die aktuellen PCE-Daten in den USA veröffentlicht werden. Die PCE-Daten in der Kernrate sind der für die Fed entscheidende Inflationsindikator. In Bezug auf den DAX könnte die aktuelle Ruhe die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm sein.

Bei der E.ON-Aktie ist das mit der Ruhe schon länger vorbei. Der Aktie bläst seit geraumer Zeit ein kräftiger Gegenwind entgegen. Wichtige Unterstützungen wurden während der zurückliegenden Korrektur aufgegeben. Und es könnte noch schlimmer kommen, denn eine weitere eminent wichtige Unterstützung droht unter dem Verkaufsdruck zu bersten.

Chartanalyse

Für die E.ON-Aktie wird es immer dramatischer

Die Korrektur frisst sich tief in den Kursverlauf der E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN). Zuletzt bewegte sich die Aktie innerhalb einer Seitwärtsbewegung in den Grenzen 18 Euro auf der Oberseite und 17,3 Euro auf der Unterseite. Die Unterseite wurde zudem von der Unterstützung bei 17 Euro zusätzlich abgesichert. Das Unvermögen der E.ON-Aktie, den Widerstand bei 18 Euro aufzubrechen, mahnte bereits zur Vorsicht. Nach den vergeblichen Versuchen, die Oberseite zu überwinden, drehte die Aktie nach unten ab. E.ON setzt nun den Unterstützungsbereich um 17 Euro unter Druck. Sollte es zum Bruch kommen – dieser zeichnet sich gegenwärtig ab – ist mit weiteren Abgaben in Richtung 16 Euro oder gar 15 Euro zu rechnen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 18 Euro.

Aktuellen Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 21 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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