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Kapitalmarkttag

BMW-Aktie rutscht auf neues Jahrestief 29.09.2026, 10:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Münchens Autobauer muss seinen Investoren in diesen Tagen erklären, wie die Rendite zurückkehren soll. Seit Juni gilt eine gekappte Margenprognose, zugleich belasten hohe Ölpreise sowie steigende Anleiherenditen die Märkte. Anteilseigner erhoffen sich vom Strategietreffen in München positive Signale, sorgen sich jedoch wegen schwacher Geschäfte in China.
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Kurz vor dem Kapitalmarkttag gerät BMW an der Börse weiter unter Druck: Das Papier fiel am Dienstagvormittag um 1,2 Prozent auf 55,01 Euro und markierte bei 54,53 Euro ein neues Jahrestief. Binnen einer Woche summiert sich das Minus auf knapp neun Prozent, im Jahresvergleich auf rund 36 Prozent. Unter Anteilseignern ist der Ton vor dem Strategie-Update gespannt bis nervös.

Gekappte Margenprognose als Hypothek

Ausgangspunkt der Talfahrt ist die Gewinnwarnung aus dem Juni. Damals senkte der Münchner Autobauer die Zielspanne für die operative Marge im Autogeschäft von vier bis sechs auf ein bis drei Prozent. Beim freien Mittelzufluss der Autosparte stellt er nur noch mehr als 2,5 Milliarden Euro in Aussicht statt zuvor über 4,5 Milliarden. Als Gründe nannte das Unternehmen vor allem das schwächere China-Geschäft, höhere Energiekosten infolge des Nahost-Konflikts und den verschärften Wettbewerb in Asien. Im zweiten Quartal war die Automarge auf 2,3 Prozent geschrumpft, nach 5,4 Prozent ein Jahr zuvor.

Auf Aktionärsseite gilt China als Kern des Problems: Der Preiskampf und rückläufige Absatzzahlen dort ließen die Margen schrumpfen, während die Investitionen in die Elektromobilität dauerhaft auf dem Ergebnis lasteten. Gegen diesen Pessimismus wird die Modellpalette ins Feld geführt, die mit der Neuen Klasse technisch auf der Höhe der Zeit sei.

Das Wichtigste bei jedem unternehmen ist das Produkt!!! Und die Produktpalette von BMW ist mit der neuen Klasse state of the art. Die äußeren Faktoren belasten, aber BMW reagiert ja aktiv darauf.

@Pentland in BMW

Wie schnell sich neue Modelle in höhere Erträge übersetzen, bleibt allerdings offen. Zu diesem Punkt fällt das Meinungsbild gespalten aus – zwischen Vertrauen in die Marke und Sorge um die Ertragskraft.

Ölpreis und Renditen drücken auf den Gesamtmarkt

Hinzu kommt ein schwieriges Umfeld. Der DAX notiert rund 0,3 Prozent schwächer bei etwa 25.420 Punkten, belastet von hohen Energiepreisen und dem anhaltenden Ausverkauf an den Anleihemärkten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet knapp 99 US-Dollar, nachdem die Hoffnung auf einen raschen diplomatischen Durchbruch im Konflikt zwischen den USA und dem Iran erneut geschwunden ist. Die Renditen amerikanischer Staatsanleihen waren zuletzt auf Mehrjahreshochs gestiegen.

Aus Anlegersicht erklärt dieses Umfeld einen Teil der Kursschwäche: Hohe Energiekosten und Zinsen drückten derzeit auf nahezu alle Werte, der Rückgang sei daher weniger ein BMW-spezifisches Problem als eine Folge des Ölpreises. Zusätzlich wird auf die geopolitische Unsicherheit am Golf verwiesen. Skeptiker halten dem entgegen, die Schwäche in China sei hausgemacht, und auch die deutsche Energiepolitik könne die Lage weiter verschärfen. Die Nervosität bleibt entsprechend hoch.

Strategietag wird zum Glaubwürdigkeitstest

Auf dem zweitägigen Kapitalmarkttag in München will BMW ab Dienstag seine Pläne für die Neue Klasse, die Elektromobilität und das China-Geschäft erläutern. Im Fokus stehen die mittelfristigen Margen- und Renditeziele. Bei UBS wurde zuletzt erwartet, dass das Management nach den jüngsten Rückschlägen einen defensiveren Kurs bei den Zielmarken einschlagen dürfte; für 2028 rechnen die Analysten mit einer operativen Automarge von drei bis fünf Prozent. Dies stellt keine redaktionelle Empfehlung dar.

Unter Aktionären richtet sich entsprechend viel Aufmerksamkeit auf die Präsentation, mehrere warten ausdrücklich ab, was dort verkündet wird. Damit verbunden ist die Hoffnung, die Gewinnwarnung könne zumindest teilweise entschärft werden. Charttechnisch orientierte Anleger hatten die Marke von 55 Euro als wichtige Grenze betrachtet, die nun unterschritten ist. Wer pessimistischer auf die Lage blickt, rechnet mit weiteren Abgaben. Auch die Einschätzung, das Papier sei derzeit unterbewertet, steht im Raum – solche Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Die Anleger-Stimmung schwankt damit zwischen trotziger Zuversicht und wachsender Ungeduld.

Bn-Redaktion/sb
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