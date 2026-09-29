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Übernahme

BASF blitzt mit Gebot für Evonik ab 29.09.2026, 09:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ein Gebot aus Ludwigshafen über 22,15 Euro je Papier soll der Essener Spezialchemiekonzern Evonik abgelehnt haben – fast 23 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Beide Unternehmen hatten zuvor Sondierungen bestätigt. Entscheidend für einen möglichen Deal dürfte die RAG-Stiftung werden, die rund 44 Prozent der Anteile hält.
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BASF 49,90 EUR -0,69 % Lang & Schwarz
Evonik Industries 19,87 EUR +0,56 % L&S Exchange
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BASF-Aktien notieren trotz Abfuhr leicht im Plus. Der Dax-Konzern gewinnt am Dienstagvormittag 0,3 Prozent auf 50,39 Euro, nachdem der Essener Spezialchemiekonzern Evonik einem Medienbericht zufolge ein Übernahmeangebot aus Ludwigshafen abgelehnt hat. Geboten worden sein sollen 22,15 Euro je Evonik-Aktie.

Gebot deutlich über dem Börsenkurs

Der Preis von 22,15 Euro hätte einem Aufschlag von fast 23 Prozent auf den Evonik-Schlusskurs vom vergangenen Donnerstag entsprochen. Offiziell bestätigt ist die Höhe des Gebots nicht: Weder Evonik noch die RAG-Stiftung als Großaktionärin wollten sich zu einem konkreten Betrag äußern.

Gesichert ist dagegen, dass beide Seiten miteinander sprechen. Am Freitag hatten zunächst Evonik und anschließend auch BASF Sondierungen über eine mögliche Übernahme bestätigt. Ob die Ludwigshafener ein nachgebessertes Angebot vorlegen könnten, ist offen.

Evonik-Kurs bleibt unter dem gebotenen Preis

An der Börse hat die Aussicht auf einen Zusammenschluss bereits deutliche Spuren hinterlassen. Seit den ersten Berichten über das Interesse von BASF hat das MDax-Papier rund 10 Prozent zugelegt, am Dienstag kommen weitere 1,1 Prozent auf 20,02 Euro hinzu. Damit liegt der Kurs aber noch gut 10 Prozent unter den kolportierten 22,15 Euro – ein Abstand, der darauf hindeuten dürfte, dass Marktteilnehmer einen Abschluss zu diesen Konditionen noch nicht als sicher ansehen.

Die Größenverhältnisse sind klar verteilt: BASF bringt es an der Börse auf knapp 45 Milliarden Euro, Evonik auf gut 9,2 Milliarden Euro. Die BASF-Aktie hat im Wochenverlauf rund 2 Prozent nachgegeben, liegt auf Jahressicht aber knapp 19 Prozent im Plus.

RAG-Stiftung hält den Schlüssel

Strategisch könnte der weltgrößte Chemiekonzern mit einem Zukauf seine Produktpalette verbreitern und seinen regionalen Fußabdruck vergrößern – auch mit Blick auf die wachsende Konkurrenz aus China. In einer Einschätzung der DZ Bank hieß es, Evonik könnte das Spezialchemiegeschäft von BASF stärken; zugleich seien Finanzierung, Synergien und die Haltung der RAG-Stiftung noch ungeklärt. Dies stellt keine redaktionelle Empfehlung dar.

Gerade die Stiftung dürfte über den weiteren Verlauf mitentscheiden. Nach eigenen Angaben hält sie noch rund 44 Prozent an Evonik und hatte bislang geplant, ihren Anteil perspektivisch auf gut 25 Prozent zu verringern. Ein Verkauf an BASF könnte diesen Weg abkürzen – sofern der Preis aus Sicht der Großaktionärin stimmt. Solange keine Einigung erkennbar ist, dürfte die Übernahmefantasie die Kursentwicklung beider Aktien prägen.

Bn-Redaktion/sb
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