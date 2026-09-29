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Lizenzdeal

Novo Nordisk sichert sich Abnehmpille aus China 29.09.2026, 10:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Novo Nordisk zahlt Hengrui Pharma vorab 300 Millionen US-Dollar für eine Abnehmpille, die nur einmal pro Woche eingenommen werden müsste. Insgesamt kann das Lizenzgeschäft bis zu 2,6 Milliarden Dollar schwer werden. Aktionäre bleiben skeptisch: Das Mittel steht noch vor ersten klinischen Tests, während Wachstumssorgen und Konkurrenz durch Eli Lilly weiter belasten.
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Ein neuer Wirkstoffkandidat aus China soll dem dänischen Pharmakonzern frischen Schwung geben – an der Börse verpufft der Impuls zunächst. Die Aktie von Novo Nordisk notiert am Dienstagvormittag bei 33,78 Euro und damit 0,8 Prozent im Minus. Unter Aktionären überwiegt die Skepsis, ob die Lizenz für eine wöchentlich einzunehmende Abnehmpille die Wachstumsschwäche lindern kann.

Bis zu 2,6 Milliarden Dollar für HRS-1596

Novo Nordisk hat sich beim chinesischen Hersteller Hengrui Pharma die exklusiven Rechte an dem Wirkstoffkandidaten HRS-1596 gesichert. Der Kandidat wirkt auf die Rezeptoren GLP-1 und GIP und soll als Tablette nur einmal pro Woche eingenommen werden. Die Dänen dürfen ihn weltweit entwickeln, herstellen und vermarkten – ausgenommen sind Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan. Vorab fließen 300 Millionen US-Dollar, insgesamt kann der Vertrag inklusive Meilensteinzahlungen bis zu 2,6 Milliarden Dollar wert sein. Hinzu kommen Umsatzbeteiligungen für Hengrui.

Auf Aktionärsseite machten die Eckdaten schon früh am Morgen die Runde, allen voran die Vorauszahlung von 300 Millionen Dollar. Ob sich der Einsatz lohnt, wird allerdings bezweifelt: Viel Geld für wenig Nutzen, lautet der Einwand. Die Reaktionen auf den Deal fallen damit verhalten aus.

Frühes Stadium und offene Pipeline-Fragen

Der Wirkstoff ist bereit für die erste klinische Phase. Hengrui hat in China bereits die Freigabe für Phase-1-Studien zu Gewichtsmanagement und Typ-2-Diabetes erhalten, Daten aus Studien am Menschen außerhalb Chinas liegen noch nicht vor. Bis ein mögliches Produkt zum Umsatz beitragen könnte, dürften daher noch Jahre vergehen.

Aus Anlegersicht liegt genau hier der wunde Punkt: Was das Molekül leisten könne, müsse sich erst zeigen – die kurzfristigen Baustellen in der Pipeline löse der Zukauf nicht.

Wird sich ja noch zeigen was das Molekül kann, aber die kurzfristigen Probleme in der Pipeline sind weiterhin offen. Es wurde ja auch angekündigt das Novo weiter fortgeschrittene Assets sucht.

@McLovin09 in Novo Nordisk nach Split

Vorerst wird die Lizenz damit eher als langfristige Option gelesen denn als Befreiungsschlag für die kommenden Quartale. Der Tenor bleibt abwartend.

Aktie seit Jahresbeginn deutlich im Minus

Das Börsenjahr verläuft für Novo-Aktionäre bislang enttäuschend. Der Konzern kämpft mit einer hartnäckigen Wachstumsschwäche sowie rückläufigen Erlösen und Erträgen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 23 Prozent verloren, auf Jahressicht sind es gut 28 Prozent. Auch der Investorentag in der vergangenen Woche brachte keine Entlastung, im Wochenverlauf gab das Papier weitere rund 3 Prozent ab.

Bei Anlegern ist die Stimmung entsprechend gedrückt. Den größten Teil des Marktes für Abnehmmedikamente habe sich Eli Lilly gesichert, der Rest werde unter Novo und kleineren Anbietern aufgeteilt, so die Einschätzung. Zudem dürften schon bald zahlreiche weitere Hersteller solche Mittel auf den Markt bringen. Das langfristige Vertrauen in den Konzern sei geschwunden, heißt es resigniert. An diesem Grundton ändert die Lizenz aus China vorerst wenig.

Bn-Redaktion/sb
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