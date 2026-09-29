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Plug Power

Dieser Deal könnte den Kurs explodieren lassen 29.09.2026, 16:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Plug Power
AI MODIFIED
© plugpower
Die Plug-Power-Aktie bleibt tief im Kurskeller. Zuletzt notierte das Papier bei 1,688 Euro und damit weit entfernt von früheren Kursniveaus. Gleichzeitig liefert der US-Wasserstoffkonzern neue operative Nachrichten – und ausgerechnet ein Auftrag aus Europa könnte nun für etwas Rückenwind sorgen.
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280 Megawatt für Europa

Plug Power hat einen Auftrag über Elektrolyseure mit einer Gesamtleistung von 280 Megawatt erhalten. Die Anlagen sollen im dänischen Vordingborg eingesetzt werden, um Wasserstoff für die Produktion von synthetischem Flugkraftstoff bereitzustellen. Vertragssumme und konkreter Lieferzeitpunkt wurden zunächst nicht genannt. Hinter dem Projekt steht Arcadia eFuels, das den Wasserstoff mit abgeschiedenem CO₂ zu synthetischem Kerosin verarbeiten will.

Weitere Projekte in Aussicht

Noch interessanter: Plug Power soll bevorzugter Elektrolyseur-Lieferant für vier weitere Arcadia-Projekte werden. Zusammen kommen diese auf mehr als ein Gigawatt potenzielle Kapazität. Allerdings sind die Vorhaben noch nicht vollständig finanziert beziehungsweise endgültig beschlossen. Auch in Neuseeland konnte Plug zuletzt einen 1-Megawatt-Elektrolyseur ausliefern.

Kurs bleibt das Problem

Die operativen Fortschritte stehen damit einer weiterhin schwierigen Börsenlage gegenüber. Die Aktie war zuletzt bis auf rund 1,91 US-Dollar gefallen und näherte sich ihrem Jahrestief. Hinzu kommen hohe Finanzierungskosten und ein weiterhin negativer Cashflow. Plug Power versucht deshalb, seine Strategie stärker auf profitable Projekte und Liquiditätskontrolle auszurichten.

Der Auftrag allein reicht nicht

Der neue Deal zeigt zwar, dass Plug Power international Aufträge gewinnen kann. Entscheidend bleibt jedoch, ob daraus dauerhaft profitables Wachstum entsteht. Genau diesen Nachweis muss der Wasserstoffkonzern noch liefern. Die kommenden Quartalszahlen dürften deshalb zeigen, ob sich die jüngsten operativen Fortschritte tatsächlich in den Finanzen niederschlagen.

Bn-Redaktion/js
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