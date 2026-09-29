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Infineon erwacht

Was jetzt für den nächsten Schub spricht 29.09.2026, 16:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symnbolbild Infineon
AI MODIFIED
© Infineon Medienpool 2026
Nach einigen schwächeren Handelstagen meldet sich bei Infineon die Käuferseite eindrucksvoll zurück. Die Aktie notiert aktuell bei 59,54 Euro und liegt damit 4,09 Prozent im Plus. Damit rückt die Marke von 60 Euro wieder unmittelbar in Reichweite. Entscheidend ist nun, ob der starke Tagesgewinn den Beginn einer größeren Erholung markiert oder nur ein kurzes Aufbäumen bleibt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 59,27 EUR +3,66 % Baader Bank
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55 Euro halten den Kurs

Im Chart bleibt die Zone um 55 Euro besonders wichtig. Dort liegt mit rund 55,16 Euro der Point of Control des betrachteten Volumenprofils. Mehrere Rücksetzer seit August wurden in diesem Bereich aufgefangen, auch beim jüngsten Test kam wieder Nachfrage auf. Solange die Marke hält, bleibt ein erneuter Anlauf auf 60 Euro möglich. Sollte dieser Widerstand fallen, rücken die Bereiche zwischen 62 und 65 Euro in den Blick.

KI wird zum Wachstumstreiber

Operativ liefert Infineon derweil starke Signale. Im dritten Geschäftsquartal erzielte der Konzern einen Rekordumsatz von 4,17 Milliarden Euro. Für das vierte Quartal werden bereits rund 4,7 Milliarden Euro Umsatz erwartet. Besonders das Geschäft mit Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber. Mit führenden KI-Kunden laufen zudem mehrjährige Kapazitätsvereinbarungen mit einem Umsatzvolumen im hohen einstelligen Milliardenbereich.

Analysten sehen mehr

Auch bei den Analysten bleibt Infineon ein spannendes Thema. Berenberg sieht die Aktie bei 100 Euro, Bernstein bei 102 Euro. Goldman Sachs, JPMorgan und Jefferies liegen ebenfalls deutlich über dem aktuellen Kurs. Gleichzeitig mahnen UBS und Morgan Stanley zur Vorsicht. Morgan Stanley reduzierte das Kursziel zuletzt auf 65 Euro und sieht die Erwartungen an das Rechenzentrumsgeschäft als teilweise zu ambitioniert. Der Analystenkonsens liegt dennoch bei rund 86,74 Euro. Mit 59,54 Euro fehlen aktuell nur noch wenige Prozent bis zur 60-Euro-Marke – genau dort könnte sich zeigen, ob der heutige Kurssprung nachhaltig ist.

Bn-Redaktion/js
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