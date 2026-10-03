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Ausblick auf die neue Handelswoche

Droht Bayer jetzt das nächste Kursdebakel? 03.10.2026, 09:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ausblick auf die neue Handelswoche: Droht Bayer jetzt das nächste Kursdebakel?
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/JHVEPhoto
Hinter der Bayer-Aktie liegen dramatische Handelstage. Die Aktie geriet zuletzt massiv unter Druck. Die herben Verluste nur mit Gewinnmitnahmen begründen zu wollen, könnte zu kurz gegriffen sein. Braut sich da neues Unheil über Bayer zusammen?
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Name Aktuell Diff. Börse
DAX 25.296,00 PKT +0,06 % Lang & Schwarz
Bayer 45,08 EUR +0,13 % Lang & Schwarz
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Rückblick: Die Bayer-Aktie und die 50-Euro-Marke

Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann waren die letzten Handelstage an Brisanz nicht zu übertreffen.

Ende der letzten Woche und Anfang dieser Woche unternahm die Bayer-Aktie den Versuch, das markante Widerstandscluster um 50 Euro aufzubrechen. Kurzzeitig sah es nach einem erfolgreichen Vorstoß aus, doch dann passiert genau das, was in diesen Momenten nicht passieren sollte – das Momentum verpuffte, Gewinnmitnahmen kamen auf und für die Aktie ging es wieder unter die 50 Euro. Daraufhin entwickelte sich knackiges Abwärtsmomentum. Das ist wiederum ein Indiz dafür, dass es sich bei dem Fehlausbruch um eine Bullenfalle gehandelt haben könnte.

Chartanalyse

Nachrichtenlage befeuert den Rücksetzer der Bayer-Aktie

In den USA droht hingegen der nächste Glyphosat-Ärger. Hier hat ein neuer Prozess begonnen, dessen Fokus nun auf der Machart von Roundup liegt, die als grundsätzlich fehlerhaft kritisiert wird.

Weniger gute Nachrichten gab es auch von Analystenseite. So thematisierten die jüngsten Analystenkommentare von JPMorgan und Deutsche Bank Research mögliche Ergebnisschwächen im dritten Quartal. Das Gute vorweg: Trotz der Befürchtungen, dass es für Bayer im 3. Quartal nicht rund gelaufen ist, änderten die Analysten beider Häuser ihre Einschätzungen nicht. So bestätigten die Analysten von JPMorgan ihr Votum „overweight“ für die Bayer-Aktie und das Kursziel von 61 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research sehen das ähnlich. Sie bestätigten ihr „buy“ und das Kursziel von 60 Euro. 

Ausblick: Droht Bayer das nächste Kursdebakel?

Die Aktie ist aus charttechnischer Sicht angeschlagen. Sollte es nun auch noch unter die äußerst wichtige Marke von 45 Euro gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnten sich weitere Abgaben in Richtung 40 Euro anschließen. Welche mögliche Sprengkraft der neue Prozess in den USA hat, ist die große Frage. Skepsis in Bezug auf die Bayer-Aktie ist allemal geboten.

Die Sorgen der Analysten hinsichtlich des Geschäftsverlaufs im 3. Quartal belasten ebenfalls. Bayer hat die Zahlen zum September-Quartal für den 3. November angekündigt. Erst dann wird sich zeigen, wie es um den Finanzbericht bestellt ist.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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