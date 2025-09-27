Anzeige
Auto-Rallye

US-Zölle lösen bei Ford Kurssprung aus 27.09.2025, 13:37 Uhr

Symbolbild Ford
© Bild von Bruno Müller auf Pixabay
Die Aktie von Ford Motor Co. ist am Freitag auf den höchsten Stand seit vielen Monaten gestiegen und hat dabei eine wichtige technische Widerstandsmarke getestet. Auslöser für den Kursanstieg war die Ankündigung von Präsident Donald Trump, einen neuen Zoll auf außerhalb der USA produzierte schwere Lastwagen zu erheben. Obwohl die Nachricht die Aktie beflügelte, sind Experten skeptisch, ob die Maßnahme dem Autobauer langfristig helfen wird.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Ford Motor 10,25 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Trump-Zölle beflügeln den Kurs
Die US-Regierung hat einen neuen Zoll von 25 Prozent auf schwere Lkw von außerhalb der USA angekündigt. Die Nachricht wurde von Händlern als Signal gewertet, dass inländische Hersteller profitieren könnten. Der Kursanstieg wurde vor allem durch eine starke Zunahme der Handelsaktivität bei Call-Optionen ausgelöst. Diese massive Nachfrage zwang Händler, sich abzusichern, indem sie zusätzliche Aktien kauften, was die Aktie über das wichtige Widerstandsniveau trieb.

Charttechnik im Fokus
Die Kursbewegung ist aus charttechnischer Sicht von großer Bedeutung. Durch das Überwinden der Widerstandsmarke hat der Kurs die Chance, einen mehrjährigen Abwärtstrend zu beenden. Obwohl die aktuelle Aufwärtsbewegung noch am Anfang steht, könnte das Momentum anhalten, falls Käufer weiterhin aktiv bleiben.

Aktienanalyse

Experten sehen kaum fundamentalen Nutzen
Analysten mahnen jedoch zur Vorsicht. Sie betonen, dass der neue Zoll das Kerngeschäft von Ford kaum beeinflussen wird, da das Unternehmen nur eine geringe Anzahl der betroffenen schweren Lkw-Klassen herstellt. Der wahre Nutzen könnte eher bei spezialisierten Lkw-Herstellern liegen. Der Anstieg ist demnach eher psychologischer Natur.

Fazit: Mehr als nur Zölle nötig
Um die Rallye nachhaltig zu sichern, muss Ford fundamentale Verbesserungen vorweisen. Händler erwarten stabilisierte Verkaufszahlen im Kerngeschäft und vor allem eine steigende Nachfrage im wichtigen Elektrofahrzeug-Segment. Ohne diese grundlegenden Fortschritte sehen Experten die Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends als unwahrscheinlich an.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
